Była zastępczyni RPO: Polska jest państwem opresyjnym

Prawniczka i była zastępczyni RPO dr Hanna Machińska atakuje Polskę, określając ją jako "państwo opresyjne".

Jedną z płaszczyzn, które nie podobają się Machińskiej, jest obrona przez polskie służby granic państwa. – To, co dzieje się na granicy, jest niesłychanie trudne. Upokarzamy tych ludzi i sami powinniśmy się czuć upokorzeni. Stworzyliśmy system prawa, który pozwala na dokonywanie nielegalnych wywózek ludzi poza granicę – mówi prawniczka, odnosząc się do działań służb, które walczą z nielegalną imigracją.

– Użyto także propagandy w mediach publicznych do zmiany postaw społecznych. Z drugiej strony mamy aktywistów i aktywistki, którzy wspaniale działają na granicy. Dzięki nim mamy "tylko" 33 ofiary śmiertelne – podkreśla Machińska, chwaląc działające czasem na granicy prawa organizacje.

– Państwo nie zdało egzaminu z człowieczeństwa, to sytuuje nas na mapie Europy jako państwo opresyjne – dodaje była zastępczyni RPO.

Machińska: Policja nie strzeże obecnie porządku publicznego

Prawniczka krytykuje też w rozmowie z "Rz" działania policji, stwierdzając w wywiadzie, że ta "nie strzeże obecnie porządku publicznego".

– Mamy bardzo wiele raportów dotyczących naruszeń prawa przez policję, np. 11 listopada 2022 r., gdzie działała wbrew przepisom prawa. Policja pokazała, że ślepo słucha wytycznych, a w tym wszystkim gubi się interes osoby, która ma prawo do demonstrowania – stwierdza Machińska.

– W bardzo wielu sytuacjach dochodzi do zgonów wskutek interwencji policji. Nieprzypadkowo były RPO ogłosił kampanię "państwo bez tortur" – sankcje za tego typu przestępstwa są bardzo niskie – podkreśla dalej była zastępczyni RPO.

Była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Przypomnijmy, że 31 grudnia ubiegłego roku prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, podjął decyzję o odwołaniu dr Hanny Machińskiej z funkcji swojego zastępcy. To wywołało oburzenie m.in. byłego RPO Adama Bodnara. Członkowie eksperckiego zespołu działającego przy jednym z organów w Biurze RPO złożyli w ramach protestu rezygnacje. W niektórych miastach Polski odbyły się manifestacje sprzeciwu wobec ruchu Wiącka.

"Powoływanie i odwoływanie zastępców jest uprawnieniem rzecznika praw obywatelskich i z tego uprawnienia korzystali moi poprzednicy" – wyjaśnia Rzecznik z rozmowie z "Rzeczpospolitą".

