Kraken – postrach siedmiu mórz

Kilka dni temu odkryto go u dwóch osób w województwie łódzkim, co potwierdził minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Niezwykle ciekawa wydaje mi się nazwa nowego covidowego mutanta. Kraken to legendarny morski potwór, opisywany już przez pisarzy starożytnych, na przykład Pliniusza Starszego. Miał on być groźną, żarłoczną bestią, zdolną do zablokowania swym cielskiem całej cieśniny gibraltarskiej. Wyglądał, z grubsza biorąc, niczym ośmiornica na sterydach. Wypoczywając pośrodku morskich odmętów, brany był przez marynarzy za wyspę. Nieszczęśnicy wychodzili na domniemany ląd, rozpalali na nim ognisko, po czym przebudzony Kraken rozrywał ich na kawałki, albo, będąc w nieco lepszym nastroju, wciągał pod morze razem z całym okrętem.

Nic dziwnego, że tak malowniczą postać upodobała sobie współczesna kultura masowa. Kraken straszył już widzów kinowych w kolejnych częściach Piratów z Karaibów, wystąpił w popularnej ekranizacji powieści Ricka Riordana o przygodach super-bohatera Percy Jacksona.