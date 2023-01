Biden i Zełenski spotkają się w Polsce? "Zasłona dyskrecji"

W zeszłym tygodniu media informowały, że strona amerykańska skontaktowała się z Warszawą w sprawie możliwej wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych miałby przylecieć do naszego kraju w 1. rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę – 24 lutego. Poprzez podróż do Europy przywódca USA chciałby wyrazić wsparcie dla Kijowa oraz zwrócić uwagę na odwagę i wytrwałość Ukraińców w walce z wojskami rosyjskimi.

W poniedziałek Biden potwierdził doniesienia medialne o planowanej wizycie. – Będę jechał do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy – powiedział polityk.

Spotkanie Biden-Zełenski w Polsce?

We wtorek na antenie Programu 3. Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy został zapytany o to, czy jest możliwe spotkanie Joe Bidena z Wołodymyrem Zełenskim na terytorium Polski. – Nie ma żadnego potwierdzenia. W dzisiejszych czasach należy takie wizyty okrywać zasłoną dyskrecji. Czasy są takie, że wszystko, co zaplanowano, można odwoła – odpowiedział Paweł Szrot.

Polityk zwrócił uwagę na bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie. – Kontakty są bardzo dobre, stałe i intensywne. Nasz sojusznik wspiera nas zarówno poprzez obecność wojsk na naszym terytorium, jak i dostawy uzbrojenia – mówił. I poinformował, iż niedługo do Waszyngtonu poleci szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz będzie rozmawiał o "ważnych dla Polski kwestiach bezpieczeństwa".

Szrot: Ważne, symboliczne wydarzenie

Paweł Szrot zaznaczył, że wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce "byłaby przede wszystkim bardzo ważnym, symbolicznym wydarzeniem, potwierdzającym rangę Polski w naszym regionie, w Europie w sytuacji, która polega na odwracaniu skutków inwazji Rosji na Ukrainę".

– Relacje polsko-amerykańskie są bardzo intensywne, bardzo regularne, zarówno jeśli chodzi o ośrodek prezydencki, jak i rządowy – podkreślił szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

Czytaj też:

Polska zwiększy budżet obronny do 4 proc. PKB. "To wzrost o 160 proc."Czytaj też:

F-16 dla Ukrainy? Kirby mówi o "siłach, które mają kluczowe znaczenie"