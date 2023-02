Trzaskowski: To nie była prosta decyzja

W piątek 13 stycznia Sejm przyjął, odrzucając poprawki opozycji, nowelę ustawy o SN. Za takim rozwiązaniem głosowało 203 posłów. Przeciw opowiedziało się 52 a 189 wstrzymało się od głosu. 16 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Nowelę wypracowano w efekcie negocjacji na linii Warszawa-Bruksela. Wdrożenie jej zapisów ma przyspieszyć – jak zapewniła KE polskich negocjatorów – wypłatę środków z KPO. Ustawa trafiła już do Senatu.

Podczas głosowania opozycja, z wyjątkiem Polski 2050 Szymona Hołowni, wstrzymała się od głosu. Posłowie wskazywali, że choć negatywnie oceniają propozycję zmian autorstwa PiS, to jednak nie będą przeszkadzali w procedowaniu ustawy, aby umożliwić odblokowanie unijnych środków.

Trudna decyzja PO

Jak przyznał we wtorek Rafała Trzaskowski, decyzja o wstrzymaniu się od głosowania ws. noweli ustawy o SN "była trudna".

– My podjęliśmy decyzję, że mimo że ta ustawa doskonała nie jest, to poprawia sytuację. Poza tym jest szansa, że wreszcie odblokuje pieniądze. To nie była prosta decyzja, natomiast dzięki temu będziemy w stanie się rozwijać. Ja przypominam, że te pieniądze służyć będą całej Polsce, a nie rządowi PiS-u. Mam nadzieję, że PiS przegra wybory i że te pieniądze będą inwestowane w sposób całkowicie obiektywny – powiedział w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Prezydentowi Warszawy jest szkoda, że "Szymon Hołownia wyłamał się z tego jednolitego frontu opozycji", ale "priorytetowe jest pozyskanie pieniędzy i jednak powolne wycofywanie się PiS-u z upolityczniania sądów".

– Może nie w sposób idealny, może nie tak szybko jak byśmy tego wszyscy chcieli, ale jednak. Ta decyzja i ta ustawa poprawi sytuację, a nie ją pogorszy, a Polki i Polacy będą mogli korzystać z tych pieniędzy. Inaczej byśmy byli skansenem gospodarczym. Po prostu nie stać nas na to, żeby przez wybryki PiS-u pozbawić Polski tak olbrzymiej szansy rozwojowej – powiedział Trzaskowski.

