Przydacz: Polska odrabia swoją pracę domową

– W zeszłym roku na szczycie NATO w Madrycie zostały podjęte decyzje dotyczące polityki adaptacji Sojuszu Północnoatlantyckiego do aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Ta adaptacja musi być kontynuowana. Mówię tu oczywiście o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO poprzez dodatkowy, nowoczesny sprzęt i zwiększoną liczbę żołnierzy. Polska odrabia swoją pracę domową w kwestii obronności. Chcielibyśmy, aby nasi sojusznicy również wydawali więcej pieniędzy na sprzęt wojskowy, bo razem jesteśmy silniejsi – mówił Marcin Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej był w środę gościem programu "Graffiti" na antenie Polsat News.

Prezydent USA w Polsce?

W ostatni poniedziałek prezydent USA Joe Biden potwierdził doniesienia medialne o planowanej wizycie w Polsce. – Będę jechał do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy – powiedział polityk. Poprzez podróż do Europy przywódca Stanów Zjednoczonych chciałby wyrazić wsparcie dla Kijowa oraz zwrócić uwagę na odwagę i wytrwałość Ukraińców w walce z wojskami rosyjskimi. – To pokazuje, że nasz kraj jest ważnym punktem na mapie. Stosunki polsko-amerykańskie są najlepsze w historii. (...) Będziemy rozmawiać z Amerykanami o tym, co należy zrobić w najbliższym czasie, aby wspomóc Ukrainę, by mogła odeprzeć spodziewaną rosyjską ofensywę – skomentował Marcin Przydacz. Dopytywany o termin wizyty Bidena w Polsce, odpowiedział: "Na tym etapie nie mogę nic potwierdzić".

Dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że w piątek uda się do Waszyngtonu wraz z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jackiem Siewierą. – Nasza wizyta z szefem BBN ma na celu wypracowanie agendy spraw polsko-amerykańskich na najbliższe miesiące, także w kontekście szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Wilnie – oznajmił Przydacz.

