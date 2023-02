Rodowicz atakuje PiS i TVP. Orłoś: Lepiej późno niż wcale

W rozmowie z serwisem plotek.pl piosenkarka Maryla Rodowicz krytykuje media publiczne, rządzącą Zjednoczoną Prawicę i prezydenta Andrzeja Dudę. – Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka – stwierdziła artystka. – Prezydent, który jest katolikiem, chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej, ojciec profesor... Nie można tak gardzić ludźmi! To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre – dodała Rodowicz.

Krytykując partię rządzącą piosenkarka zarzuciła Zjednoczonej Prawicy, że ta przyczynia się do pogłębiania podziałów w społeczeństwie. – To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory – stwierdziła artystka. – Żeby ludzie mogli poczuć się ludźmi, żeby mogli mówić to, co chcą, żeby mogli być tacy, jacy chcą, żeby mogli spać z kim chcą, żeby politycy przestali im zaglądać pod kołdrę – dodała.

Z kolei na temat TVP, w której się pojawia (Obecnie możemy oglądać ją w roli trenerki w show "The Voice Senior"), Rodowicz mówi tak: – TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu.

Orłoś: Musi przestać legitymizować tę hucpę

Były dziennikarz TVP Maciej Orłoś, nie ukrywający swojej niechęci do PiS, w rozmowie z portalem plotek.pl skomentował wywód Maryli Rodowicz. – To zaskakujące słowa, bo wydawało mi się, że Maryla Rodowicz nie ma problemu z propagandą uprawianą przez TVP, skoro w niej występowała i występuje. Niedawno pochwaliła się zdjęciami z nagrania do "Szansy na sukces" – powiedział. – Ale jeśli za słowami pójdą czyny i zrezygnuje z legitymizowania tej hucpy swoim nazwiskiem, to ok. Lepiej późno niż wcale – dodał były prowadzący "Teleexpressu".

