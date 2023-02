Zaskakująca zapowiedź Dudy. NATO da Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa?

Prezydent Andrzej Duda udał się we wtorek z wizytą na Łotwę. W trakcie uroczystości wręczył odznaczenia państwowe: Srebrne i Złote Krzyże Odrodzenia Polski, oraz polskie flagi.

Podczas spotkania z Polonią mówił m.in. o dobrych relacjach między Polską i Łotwą. Zaznaczył wartość tego, że oba kraje są członkami NATO i Unii Europejskiej.

Duda: To jest polityka odstraszania

W środę na na konferencji prasowej z prezydentem Łotwy w Rydze Andrzej Duda o nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie. Wraz z łotewskim prezydentem Andrzej Duda miał omówić przede wszystkim dwie kwestie: pierwsza dotyczyła wzmocnienie NATO-wskiej obecności w krajach regionu poprzez zwiększenie tej obecności z poziomu grup batalionowych do poziomu grup brygadowych; druga kwestia dotyczyła wzmocnienia infrastrukturalnego.

– Wojna na Ukrainie pokazuje, jak nagle natychmiastowy dostęp do nowoczesnej infrastruktury militarnej jest ważny, po to, by nie tylko zatrzymać przeciwnika, ale proszę pamiętać, że nasze działanie w ramach NATO to jest przede wszystkim działanie prewencyjne, to jest przede wszystkim odstraszanie, ja to bardzo mocno podkreślam. To jest polityka odstraszania. My poprzez wzmacnianie obecności NATO-wskiej tutaj, my poprzez wzmacnianie jej zarówno pod względem osobowym, czyli poprzez większą obecność żołnierzy sojuszniczych, ale także poprzez zwiększanie potencjału infrastruktury militarnej, który jest w naszych krajach zapobiegamy napaści – mówił prezydent.

Gwarancje bezpieczeństwa?

W dalszej części wystąpienia prezydent Duda stwierdził, że ukraińska armia musi otrzymać tyle wyposażenia, żeby była w stanie zatrzymać rosyjską ofensywę oraz odzyskać tereny okupowane.

– To jest dzisiaj nasze najważniejsze zadanie, o tym na pewno będziemy rozmawiali przed szczytem w Wilnie, ale chcielibyśmy również wypracować z naszymi sojusznikami do szczytu w Wilnie porozumienie w postaci dania Ukrainie swoistych gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO, czyli postąpienia o krok w tym procesie wzmacniania bezpieczeństwa Ukrainy z punktu widzenia jej przyjęcia w przyszłości, mamy nadzieję, do Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił polski prezydent.

Czytaj też:

Nauseda wzywa NATO do działań: Czerwona linia została przekroczonaCzytaj też:

Polskie myśliwce F-16 dla Ukrainy? Wiceszef MON odpowiada