Ukraina wygra wojnę? "Die Welt": Niemal wykluczone

Autor artykułu, brukselski korespondent niemieckiego dziennika „Die Welt” Christoph B. Schiltz, ocenia, że "jest niemal wykluczone, że Ukraina wyjdzie z tej wojny jako zwycięzca", zwracając jednak uwagę, że pisząc o zwycięstwie ma na myśli koncepcję przedstawioną przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ta mówi o odbiciu wszystkich zajętych przez Rosjan terytoriów ukraińskich z Krymem włącznie.

Niewystarczająca pomoc

Z jakiego powodu Ukraina nie może liczyć na sukces w wojnie z Rosją? Schiltz wskazuje na niewystarczającą pomoc Zachodu.

"Z dzisiejszej perspektywy i przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności – przez co należy rozumieć przede wszystkim niewystarczające wsparcie Zachodu – jest to niemożliwe. Rosja okupuje obecnie około 18 procent ukraińskiego terytorium. W przyszłości ta wartość raczej wzrośnie niż spadnie. Niestety" – czytamy w artykule.

Autor przekonuje, że Zachód znacznie bardziej od zagrożenia stworzonego przez Rosję po wygranej wojnie z Ukrainą, obawia się wciągnięcia do trwającej wojny. "Zachód cierpi na pewnego rodzaju «samoodstraszanie» i wspiera Ukrainę tylko na tyle, by nie musiała natychmiast skapitulować" – ocenia komentator.

Walka na zasoby

Schiltz przytacza dane dotyczące potencjałów obu przeciwników. To zestawienie nie wypada korzystnie dla Ukrainy.

Według szefa sztabu generalnego Norwegii Eirika Kristoffersena Rosjanie nadal dysponują ogromnym arsenałem rakiet i dronów. Do tego dochodzi ogromna siła pancerna. Według raportów Rosja dysponuje ok. 4000 czołgów, co pozwala jej przejść do ofensywy "niemal w każdym momencie". Jak dotąd Rosjanom udało się zniszczyć ok. 60 -70 proc.

Kreml może w krótkim czasie zmobilizować 200 tys. żołnierzy, podczas gdy Ukraińcy wysyłają już na front mężczyzn powyżej 60. roku życia.

Dziennikarz zauważa, że wkrótce Rosja może zostać także politycznym zwycięzcą wojny. Jest bowiem mało prawdopodobne, aby Ukraina została w najbliższej przyszłości członkiem NATO. Także członkostwo w Unii Europejskiej nie daje się zdefiniować w bliskim horyzoncie czasowym.

Ukraina w potrzasku

Autor oskarża Zachód, że ten wije się, zamiast skutecznie pomóc Ukrainie. Nie pomoże nawet decyzja o przekazaniu zachodnich czołgów.

"Z obiecanymi dostawami czołgów – Ukraina żądała 300, a otrzyma tylko około 130 – Ukraina raczej nie będzie w stanie rozpocząć udanych ofensyw pod Kreminną i przede wszystkim Zaporożem, aby odciąć rosyjskie wojska na Krymie od zaopatrzenia” – czytamy.

Jego zdaniem Zachód czeka już tylko na zawieszenie broni, którego rezultatem będzie jednak "amputacja części Ukrainy".

