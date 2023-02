"Taktyka była zła. Notowania PiS-u wzrosły". Kamiński krytykuje decyzję Tuska

13 stycznia br. nowelizacja ustawy o SN została przyjęta przez Sejm. Opozycja, z wyjątkiem Polski 2050 Szymona Hołowni, wstrzymała się od głosu, aby umożliwić przyjęcie kontrowersyjnego projektu. Stawką jest odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek wieczorem Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej senatorowie wprowadzili 14 poprawek do noweli. Propozycje zarekomendowała wcześniej komisja.

Zła taktyka opozycji

Tymczasem wicemarszałek Senatu Michał Kamiński krytykuje opozycję za umożliwienie dalszego procedowania niekonstytucyjnej ustawy. Powołuje się przy tym na partyjne sondaże, według których w ostatnich dniach poparcie dla PiS wzrosło.

– Ja mam pełny szacunek, bo rozumiem racje drugiej strony, ale dwa tygodnie czego nas nauczyły? PiS-owi wzrosły notowania i nie dlatego, że Hołownia zagłosował przeciwko rządowi, ale dlatego, że większość opozycji zagłosowała za rządem. I notowania PiS-u wzrosły – powiedział Michał Kamiński w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Kamiński wskazuje, że głosowaniem w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym opozycja wytrąciła sobie z ręki waży argument: przekonanie, że rząd jest nieskuteczny, bo nie ma sejmowej większości. Teraz, po udzielonej rządowi "pomocy" taka argumentacja staje się nieskuteczna.

– Rząd, o którym mówimy, że jest najgorszy, dotarł do punktu, w którym stracił większość w Sejmie. Wydawałoby się, że nie ma lepszego momentu, by wtedy ten rząd przycisnąć, by postawić warunki. Choćby taki, żeby oni poparli nasze poprawki, a oni ich nie poparli po tym, jak Donald Tusk powiedział, że i tak poprzemy ustawę – wskazał senator.

W ocenie Kamińskiego taktyka opozycji "była zła", ponieważ "w Sejmie oni "Prawo i Sprawiedliwość - przyp. red.] odrzucili wszystkie poprawki, bo nie czuli, że muszą je przyjąć".

Czytaj też:

"Terror katolicki w Polsce". Kuriozalne słowa KamińskiegoCzytaj też:

Kamiński inwigilowany? Opisał niepokojącą sytuację