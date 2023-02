Nieoficjalnie: Była propozycja pokojowa USA dla Ukrainy i Rosji

Szwajcarski dziennik Neue Zürcher Zeitung twierdzi, że w połowie stycznia Waszyngton polecił szefowi CIA Williamowi Burnsowi, by wysondował w Rosji i Ukrainie gotowość do negocjacji pokojowych. Według szwajcarskiej gazety propozycja Pentagonu miała być następująca: "pokój za ziemię". Chodziłoby o rezygnację z około 20 proc. terytorium. Obie strony miały odmówić Amerykanom.

Przedstawiciele Moskwy mieli oznajmić, że nie będą się decydować na półśrodki, ponieważ i tak wygrają wojnę. Kijów z kolei nie zamierza na obecnym etapie wojny prowadzić żadnych rozmów o podziale terytorium.

Konsultacje pokojowe USA z Rosją

O tym samym mówił dzień wcześniej analityk zajmujący się geopolityką, w szczególności Rosją i obszarem postsowieckiego Wschodu, Marek Budzisz. Ekspert był gościem Piotra Zychowicza w najnowszym odcinku na kanale YouTube "Historia realna". Tematem rozmowy były scenariusze zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

– Pojawiły się informacje, potwierdzone częściowo przez Mychajło Podolaka, że ostatnia decyzja o dostawach czołgów była poprzedzona nieoficjalnymi konsultacjami rosyjsko-amerykańskimi. Stąd wizyta Burnsa i Nuland w Kijowie. (…). Takie są spekulacje i oceny. Burns jest zwolennikiem dogadania się z Rosją. Miał w trybie oczywiście nieoficjalnym rozmawiać o jakiejś formule uzgodnienia pokoju z Rosją. Te rozmowy zakończyły się fiaskiem i właśnie dlatego Zachód podjął decyzję o skokowym wzrośnie dostaw sprzętu – powiedział Marek Budzisz. Stany Zjednoczone wyślą na Ukrainę ulepszone czołgi Abrams M1A2.

– Wydaje się to bardzo ciekawa teoria, która pokazuje dość oczywisty fakt, choć w Polsce chyba nie do końca rozumiany, że wojna wojną, a cały czas trwają rozmowy przy użyciu różnych kanałów komunikacji, jak można byłoby znaleźć rozwiązanie nazwijmy to stabilizujące sytuację, czy kończące tą fazę działań wojennych –dodał Budzisz.

Burns w Kijowie

W drugim tygodniu stycznia "Washington Post", powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, informował, że Burns odbył tajną wizytę w Kijowie, aby przekazać prezydentowi Ukrainy przewidywania dotyczące planów wojskowych Rosji na najbliższe tygodnie i miesiące.

Zełenski i jego współpracownicy podczas spotkania zastanawiali się, jak długo Ukraina może oczekiwać pomocy USA i Zachodu po przejęciu Izby Reprezentantów przez Republikanów i spadku poparcia dla pomocy dla Ukrainy wśród części amerykańskiego elektoratu.

Burns miał wskazać, że pomoc dla Ukrainy jest pilnie potrzebna i przyznał, że w późniejszym etapie konfliktu jej udzielenie może być trudniejsze.

