Ziemkiewicz o planie Tuska: Wtedy mógłby wrócić do Brukseli

Rafał Ziemkiewicz przekonuje, że Donald Tusk chciałby wrócić do Brukseli, ale nikt mu takiej propozycji nie złożył. – Powiedziano mu, walczyć Donaldzie o wolność w swoim kraju – stwierdził.

Publicysta "Do Rzeczy" ocenia, że lider PO tak naprawdę gra na przegraną w najbliższych wyborach parlamentarnych. – Będzie mógł oskarżyć Czarzastego i Hołownię, że to przez to że nie było zjednoczenia i wtedy wystąpić w wyborach prezydenckich jako ostatnia nadzieja – mówił dziennikarz w programie Telewizji Republika.

Zdaniem Ziemkiewicza Tusk, jeżeli zwycięży, mógłby wrócić na europejskie salony jako prezydent. Rola premiera natomiast może mu to utrudnić.

Program opozycji?

Publicysta podkreślił, że program opozycji sprowadza się de facto do przejęcia państwowych posad. – Ani słowa po co oni chcą odsunąć PiS od władzy. Żeby coś zmienić, naprawić? – mówił.

Drugi filar "programu" to natomiast groźby pod adresem polityków PiS, że zostaną osądzeni i powsadzani do więzień, gdy się zmieni władza. – To działa trzeźwiąco na Zjednoczoną Prawicę – stwierdził.

Sondaż DoRzeczy.pl. Jak chcą głosować Polacy?

Z sondażu, jaki dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadził Estymator, wynika, że PiS pozostaje liderem sceny politycznej. Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 37 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem na poziomie 28,8 proc.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się Polska 2050 z poparciem 9,1 proc. badanych. Dalej są: Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 8,9 proc., Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) – 7,6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,6 proc.

Pełne wynik sondażu, wraz z podziałem mandatów, można zobaczyć TUTAJ.

Czytaj też:

PiS publikuje nagranie o Tusku. "Obiecał byłym esbekom..."Czytaj też:

Kto powinien zostać premierem? Wyborcy opozycji wskazują