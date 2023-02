Wiek emerytalny. Polacy wskazali najlepsze rozwiązanie

Ankieterzy United Surveys zapytali Polaków o to, jaki powinien być wiek przechodzenia na emeryturę. Zdecydowana większość respondentów wskazała, że powinien on pozostać na takim poziomie, jakie obowiązuje obecnie.

Wyniki sondażu

Respondentom zadano pytanie czy wiek emerytalny w Polsce powinien: wynosić jak obecnie 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet, zostać podwyższony do 65 lat dla kobiet i pozostać na poziomie 65 lat dla mężczyzn, zostać podwyższony do 65 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn czy zostać podwyższony dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia?

67,2 proc. badanych opowiedziało się za obowiązującymi rozwiązaniami. Drugą, co do częstotliwości wybieraną odpowiedzią było "żadne z powyższych".

7,6 proc. ankietowanych chce zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Z kolei 6,5 proc. uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, a mężczyźni - 67 lat.

Tylko 1,7 proc. chce zrównania wieku dla kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat. 2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Reforma emerytalna

1 października 2017 r. rząd Zjednoczonej Prawicy przywrócił poprzedni wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. "Mogliśmy to zrobić dzięki odpowiedzialnej polityce fiskalnej, walce z mafiami VAT-owskimi i uszczelnieniu systemu podatkowego" – brzmi komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

KPRM przytacza w tym kontekście badanie CBOS, według którego 84 proc. Polaków popiera powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. "Spełniliśmy obietnicę złożoną obywatelom i wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Obowiązek pracy do 67. roku życia oznaczał mniej czasu na wnuki, rodzinę czy zdrowie. Wyższy wiek emerytalny dotyczył też rolników" – czytamy.

