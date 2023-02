Przydacz rozmawiał z Amerykanami: Duży krok naprzód

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP przebywa obecnie z wizytą w Waszyngtonie. Po spotkaniu z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'iem Sullivanem i wiceszefową amerykańskiej dyplomacji Wendy Sherman w Waszyngtonie Przydacz zapewnił, że prezydent USA ma zamiar przybyć do Polski.

– Jak wiemy z ust samego prezydenta Bidena, zamierza on przyjechać do Polski. Dzisiejsza rozmowa dotyczyła tych planów na najbliższy czas. Oczywiście szczegóły takiej wizyty będą przekazywane wtedy, kiedy zostanie ustalona konkretna data, ale ta dzisiejsza moja rozmowa (...) to był duży krok naprzód – mówił polski polityk.

W poniedziałek Biden potwierdził doniesienia medialne o planowanej wizycie. – Będę jechał do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy – powiedział polityk.

Spotkanie Biden-Zełenski w Polsce?

We wtorek na antenie Programu 3. Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy został zapytany o to, czy jest możliwe spotkanie Joe Bidena z Wołodymyrem Zełenskim na terytorium Polski. – Nie ma żadnego potwierdzenia. W dzisiejszych czasach należy takie wizyty okrywać zasłoną dyskrecji. Czasy są takie, że wszystko, co zaplanowano, można odwoła – odpowiedział Paweł Szrot.

Polityk zwrócił uwagę na bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie. – Kontakty są bardzo dobre, stałe i intensywne. Nasz sojusznik wspiera nas zarówno poprzez obecność wojsk na naszym terytorium, jak i dostawy uzbrojenia – mówił. I poinformował, iż niedługo do Waszyngtonu poleci szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz będzie rozmawiał o "ważnych dla Polski kwestiach bezpieczeństwa".

Szrot: Ważne, symboliczne wydarzenie

Paweł Szrot zaznaczył, że wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce "byłaby przede wszystkim bardzo ważnym, symbolicznym wydarzeniem, potwierdzającym rangę Polski w naszym regionie, w Europie w sytuacji, która polega na odwracaniu skutków inwazji Rosji na Ukrainę".

– Relacje polsko-amerykańskie są bardzo intensywne, bardzo regularne, zarówno jeśli chodzi o ośrodek prezydencki, jak i rządowy – podkreślił szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

Czytaj też:

Biden i Zełenski spotkają się w Polsce? "Zasłona dyskrecji"Czytaj też:

Biały Dom: Pogwałcono suwerenność USA