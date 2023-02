Nasze wojny

Próbuję więc przekonać i wyciągam telefon, pokazując zdjęcie młodego Latynosa. Podszedł do mnie na lotnisku w Madrycie, pytał o różne sprawy, w końcu wyznał, że leci z Limy do Kijowa przez Polskę. Jest strażakiem, sanitariuszem i obserwując w mediach piekło zgotowane Ukrainie, chce pomóc uratować choćby jedno życie. Podróż opłaca z własnej kieszeni, bo ambasada Ukrainy odmówiła wsparcia. Potem poprosił mnie o hotspot i tak niechcący wysłuchałam jego rozmów z eksnarzeczoną i rodzicami błagającymi, aby wrócił do Limy.