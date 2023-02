Na kogo chcą głosować Polacy? Oto najnowszy sondaż

Pracownia Social Chnages przeprowadziła badanie poparcia dla partii politycznych w polskim społeczeństwie. Zgodnie z wynikami, większość ugrupowań zanotowała podobne lub takie same wyniki jak w poprzednim tego typu badaniu. Na czele stawki wciąż znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. Dalej uplasowały się Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 6 partii.

Wyniki sondażu

W najnowszym badaniu Social Changes najlepszy wynik uzyskała Zjednoczona Prawica. Na obóz rządzący chce w tej chwili głosować 35 proc. ankietowanych. To taki sam wynik jak w badaniu sprzed tygodnia. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 29 proc. głosów, co oznacza spadek o 1 pkt proc. Na trzecim stopniu podium znalazła się Lewica z wynikiem 10 proc. (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. To Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chęć głosowania zadeklarowało 9 proc. badanych (poparcie na tym samym poziomie jak w ubiegłym tygodniu), Dalej sklasyfikowana została Konfederacja z wynikiem 7 proc. (również bez zmian) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysz chce głosować 5 proc. badanych (bez zmian w stosunku do badania sprzed tygodnia).

Progu wyborczego nie przekroczyły Kukiz'15 oraz Porozumienie. Partia Pawła Kukiza zgromadziła 2 proc. poparcia. Z koeli były koalicjant PiS i Solidarnej Polski zanotował wynik 0 proc.

Deklarowana frekwencja wyniosła 58 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 27 do 30 stycznia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1083 osób.

