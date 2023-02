Putin zapewnił, że nie chce zabić Zełenskiego? Pieskow: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy

W marcu ub.r. ówczesny premier Izraela Naftali Bennett na prośbę Kijowa udał się do Moskwy jako mediator. Według niego dwukrotnie pytał wtedy Władimira Putina, czy planuje zabić prezydenta Ukrainy, czemu rosyjski przywódca zaprzeczył.

Następnie Bennett zatelefonował do Zełenskiego. – Właśnie wróciłem ze spotkania, on (Putin – red.) cię nie zabije. Zapytał mnie: " Czy jesteś pewien?". Odpowiedziałem: "Na 100 procent. On cię nie zabije" – wspominał rozmowę z prezydentem Ukrainy Bennett. Według niego wtedy Zełenski zgodził się zrezygnować z planu wejścia Ukrainy do NATO. – Wszystko, co robiłem (jako mediator – red.) było uzgadniane z USA, Niemcami i Francją – oświadczył Bennett, którego cytuje "Haaretz".

Reakcja Kremla

Teraz rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany przez dziennikarzy o wywiad Bennetta przyznał, że Putin i były szef rządu Izraela rozmawiali na temat sytuacji na Ukrainie. Pieskow nie chciał jednak ujawnić szczegółów tych rozmów.

– Rzeczywiście, Putin i Bennett, kiedy ten ostatni był premierem Izraela, prowadzili bardzo intensywny dialog. Często ze sobą rozmawiali – zarówno bezpośrednio, jak i przez telefon. Rzeczywiście, oprócz kwestii dwustronnych relacji, temat Ukrainy i temat specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji nazywają wojnę na Ukrainie – red.) pojawiał się na agendzie. Poświęciliśmy godzinę na dyskusje o tym temacie – powiedział rzecznik władz na Kremlu.

– Ale wiecie, że nie jesteśmy zwolennikami ujawniania szczegółów rozmów między głowami państw. Nie chcemy robić tego nawet teraz, dlatego nie zaprzeczę ani nie potwierdzę tego, co powiedział pan Bennett – podsumował Dmitrij Pieskow.

