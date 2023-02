Mentzen kontra Hennig-Kloska. "Kłamie Pan"

Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen po raz kolejny krytykuje polityków popierających pomysł rezygnacji z gotówki na rzecz korzystania z waluty cyfrowej.

"Ponad 80% Polaków sprzeciwia się likwidacji gotówki. To zupełnie oczywiste, nikt normalny tego nie chce. Dlatego likwidacja gotówki ma tak duże poparcie w PiS, u Hołowni, na Lewicy i w Platformie" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Na wpis odpowiedziała posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. "Kłamie Pan w tej sprawie od paru miesięcy, tak jak wprowadza Pan wyborców w błąd w sprawie głosowań konfederacji" – podkreśla polityk.

"Polska 2050 popiera rozwój płatności bezgotówkowych, nie popiera zaś likwidacji gotówki, to dwie różne kwestie. Polacy mają i będą mieć wybór" – zapewnia Henning-Kloska.

Hołownia chce "skończyć z gotówką".

Innego zdania niż posłanka Polski 2050, w kwestii rezygnacji z gotówki, wydaje się jednak być lider ugrupowania – Szymon Hołownia.

Na początku stycznia uwagę użytkowników Twittera zwróciła wypowiedź polityka dotycząca właśnie pieniądza cyfrowego. Brzmiało ono: "Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy – tak czy nie?".

Gdy Rymanowski odczytał pytanie, Hołownia bez wahania udzielił jasnej odpowiedzi. – Tak, jak najszybciej tak – stwierdził. – Ale wcześniej euro trzeba przyjąć – dodał polityk.

Konfederacja przeciwko likwidacja gotówki

Tymczasem Mentzen tłumaczył w grudniu, także na antenie Radia ZET, że likwidacja gotówki stanowi olbrzymie niebezpieczeństwo.

– Do czego to doprowadzi, pokazała już Kanada. Na początku tego roku, kiedy mieliśmy w Kanadzie protest kierowców ciężarówek przeciwko obostrzeniom covidowym, skończyło się tym, że protestujący tracili dostęp do swoich kont bankowych, były mrożone ich karty kredytowe, czy też ubezpieczenia. To już się dzieje w 2022 roku – zaznaczył polityk Konfederacji.

Chodzi o Konwój Wolności, którego uczestnicy spotkali się z drastycznymi represjami ze strony władz, ponieważ protestowali przeciwko polityce segregacji sanitarnej obywateli i tzw. obostrzeń oraz zmuszaniu ludzi do szczepień przeciwko COVID.

