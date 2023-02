Rzońca: Być może UE chce przejąć Lasy Państwowe pod zastaw swoich długów

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia pomysł przejęcia przez Unię Europejską kontroli nad lasami na terenie całej wspólnoty?

Bogdan Rzońca: Oczywiście jest to dramatycznie głupi pomysł, niezgodny z prawem i europejskimi traktatami. Dziwię się, że pomysłodawcy tego pseudo dzieła tak bardzo próbują obejść przepisy, żeby zawłaszczyć to, czego nie mogą. Myślę również, że w ten sposób próbuje się badać opinię publiczną, w tym Polskę, bowiem mamy największą ilość lasów państwowych, żeby dowiedzieć się, co społeczeństwa o tym myślą. Odpowiedź Polaków jest prosta: nie ma na to zgody, będziemy sami pilnować tego wielkiego majątku i dziedzictwa narodowego.

Może UE ma większe kompetencje do sprawowania takiej kontroli?

To żarty. Kto tam może mieć takie kompetencje? Takie hasła to kłamliwa retoryka. Nikt w UE nie ma większej kompetencji od naszych leśników.

Wspomniał pan wcześniej o majątku Lasów Państwowych. Wiemy dobrze, że Lasy Państwowe jako spółka mają ogromną wartość. Może o ten majątek chodzi?

Oczywiście, że tak. Wiemy dobrze, ile one są warte, dlatego tym bardziej powinniśmy chronić nasz majątek. Wiemy dobrze, jak wielkie dziś Unia Europejska ma problemy z ogromnym długiem, na którego spłatę dziś nie ma żadnego pomysłu, ponieważ plany wprowadzenia dodatkowych podatków nie wychodzą. Podatek od wielkich firm został storpedowany przez Szwecję, a podatek węglowy graniczny znajduje się w przygotowaniu i mamy nadzieję, że będzie blokowany. Mamy również problemy z ETS-em i przekierowaniem tych środków. UE szuka pomysłów na to, jak obciążyć państwa członkowskie spłatą długu, a tu Lasy Państwowe byłyby dobrym zastawem pod tę spłatę.

A już były takie sytuacje?

Pamiętamy przecież, co działo się we Włoszech, które są w strefie euro. Okazało się, że ich zasoby walutowe w złocie stały się własnością UE i szybko im o tym przypomniano. Kto wie, czy w przypadku Lasów Państwowych nie chodzi o podobną grę polegającą na przejęciu majątku.

