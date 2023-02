"Nie mamy na co czekać". Kulisy posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej

Spotkanie parlamentarzystów KO zakończyło się w poniedziałek późnym wieczorem. Głównym punktem miały być przygotowania do tegorocznej kampanii wyborczej.

We wtorkowej rozmowie z portalem wPolityce.pl deputowany Platformy Obywatelskiej Jerzy Borowczak opowiedział o kulisach posiedzenia.

Poseł PO: Czas skończyć tę telenowelę

– Jesteśmy gotowi na jedną listę wyborczą, ale jeżeli ewentualni partnerzy w tej sprawie się nie deklarują, to nie mamy na co czekać. Oczywiście, drzwi są otwarte (...). Czas jednak skończyć tę telenowelę. Nie ma na to czasu – powiedział Borowczak.

Polityk poinformował, że poniedziałkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie trwało dwie – trzy godziny. Oprócz przemówienia przewodniczącego PO Donalda Tuska, miała miejsce "otwarta dyskusja". Podczas spotkania pojawiła się kwestia, by KO przygotowywała własne listy wyborcze. – Musimy nad tym pracować, wiedzieć, kto chce kandydować, a kto nie. Szefowie regionów już muszą się tym zająć – oznajmił poseł Jerzy Borowczak.

Listy wyborcze opozycji

Ostatnie tygodnie to czas ostrych dyskusji opozycji w sprawie jesiennych wyborów parlamentarnych. Coraz więcej wskazuje na to, że nie powiedzie się plan szefa PO Donalda Tuska, który chce utworzenia jednej listy ugrupowań opozycyjnych. Prawdopodobnie bloków wyborczych do Sejmu będzie kilka.

Co ciekawe, na wtorek zaplanowano wspólne wystąpienie liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 – Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski zapowiedział w Radiu Plus, iż wtorkowa konferencja będzie "krokiem do integracji środowisk demokratycznych". Szczegóły oferty mamy poznać za kilka tygodni.

Czytaj też:

Nowa koalicja na opozycji zagrozi PiS? Nowy sondażCzytaj też:

Czarnek mocno odpowiada opozycji: Ile miliardów wydaliście na tego typu rzeczy?