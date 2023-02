Kierwiński: Koalicja Obywatelska będzie zajmowała się wyłącznie PiS

Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński opublikował we wtorek na portalu społecznościowym Twitter wpis, którym wywołał falę komentarzy.

"Mam dla Was bardzo dobrą informację. Koalicja Obywatelska będzie zajmowała się wyłącznie PiS i tym jak odbudować Polskę po ich rządach" – oznajmił polityk PO.

"Cały program PO w jednym tweecie" – zwrócili uwagę internauci. "Od ośmiu lat zajmują się tylko PiS-em. Teraz doszli do wniosku, że trzeba to ogłosić. Bardziej mnie martwi ta zapowiedź odbudowy Polski. Obawiam się ponownej likwidacji jednostek wojskowych, posterunków policji, zamknięcia linii kolejowych, złodziejskiej prywatyzacji itp." – napisał jeden z użytkowników.

Kulisy posiedzenia klubu KO

W poniedziałek w Warszawie odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie trwało dwie – trzy godziny i zakończyło się późnym wieczorem. Oprócz przemówienia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, miała miejsce "otwarta dyskusja". Głównym punktem były przygotowania do tegorocznej kampanii wyborczej. Parlamentarzyści stwierdzili, iż KO musi przygotowywać własne listy wyborcze do Sejmu.

Ostatnie tygodnie to czas ostrych dyskusji opozycji w sprawie jesiennych wyborów parlamentarnych. Coraz więcej wskazuje na to, że nie powiedzie się plan szefa PO Donalda Tuska, który chce utworzenia jednej listy ugrupowań opozycyjnych. Prawdopodobnie bloków wyborczych do Sejmu będzie kilka.

Nowy sondaż poparcia dla partii

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pierwsze miejsce z wynikiem 33,9 proc. poparcia. Za PiS-em znalazły się Koalicja Obywatelska (27,3 proc. wskazań) i Lewica (9 proc.).

Do Sejmu dostałyby się także Polska 2050 (8,3 proc.), Konfederacja (5,6 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5,1 proc.).

