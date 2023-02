"Afera TVN-u". Rzecznik PiS: Nie pierwsza, nie ostatnia

Wokół sprawy ministerialnego konkursu zrobiło się głośno kilka dni temu po opublikowaniu materiałów medialnych dotyczących beneficjentów programu.

Zgodnie z doniesieniami, w ramach konkursu ministerstwa "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" przeznaczono 40 mln złotych na dotacje dla 42 organizacji. Stacja telewizyjna TVN24 napisała, że większość z nich jest blisko związana z obozem władzy. Według materiału stacji niektóre podmioty powstały w pośpiechu tylko po to, aby otrzymać apartamenty, wille i działki budowlane.

We wtorek w Sejmie minister Przemysław Czarnek odpierał te zarzuty. Szef MEiN poinformował, ze zwycięskie podmioty zobowiązały się na podpisanie aneksów, które zabraniają sprzedaży nabytej nieruchomości przez 15 lat, a nie jak było to do tej pory - 5 lat.

Afera TVN-u

Tymczasem do sprawy odniósł się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek odrzuca zarzuty TVN24 i opozycji stwierdzając, że nie chce komentować "całej tej afery rozkręconej przez TVN", ponieważ "to jest afera TVN-u nie pierwsza, nie ostatnia i pewnie jeszcze nie raz będą chcieli z dobrych programów realizowanych przez nasze resorty zrobić jakiś dym i zamieszanie".

– Natomiast ja przypomnę, iż dzisiaj najwięcej szumu wokół tego programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, bo przecież o tym dzisiaj rozmawiamy robi właśnie opozycja. Ta opozycja, która sprzedawała kamienice za 50 złotych w Warszawie. Wywłaszczała, eksmitowała ludzi – powiedział rzecznik PiS w „Sygnałach Dnia” PR1.

Bochenek zarzucił władzom samorządowym wywodzącym się z Platformy Obywatelskiej finasowanie organizacji, które "finansują bardzo szkodliwe lewackie organizacje, które seksualizują dzieci, są szkodliwe dla młodzieży a mimo to setki, miliony złotych płyną do tych organizacji".

