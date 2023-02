Putin ucieknie z kraju? Girkin: Zrobi to, gdy sytuacja stanie się krytyczna

– Putin może mieć zamiar odejść, uciec, porzucić wszystko tylko wtedy, gdy nadejdzie krytyczna sytuacja. Zgodnie z jego profilem psychologicznym, to właśnie w tej sytuacji jest najbardziej skłonny do paniki i może próbować po prostu uciec, by ratować swoje życie. Mniej więcej tak, jak Janukowycz (były prezydent Ukrainy – przyp. red.) – ten sam typ faceta – powiedział Girkin w rozmowie z rosyjskim blogerem Andrejem Karaulowem.

Według byłego oficera służb specjalnych Putin wyjedzie z kraju, gdy sytuacja stanie się zupełnie krytyczna. Ucieczka to plan awaryjny, który ma uchronić polityka przez "usunięciem" przez wrogich mu aktorów z Kremla. Obecnie, według Girkina, tak nie jest i trudno dokładnie wskazać, kiedy prezydent mógłby opuścić Rosję.

Argentyna czy Chiny?

O tym, że najwyższe kierownictwo Rosji przygotowało plan ewakuacji Putina z kraju w razie porażki w wojnie z Ukrainą, informował wcześniej Abbas Galliamow, były autor wystąpień Władimira Putina, który w latach 2008-2010 pracował w dziale wystąpień publicznych rosyjskiego rządu – przypomina rp.pl. Chodzi o projekt nazywany nieoficjalnie "Arką Noego". Jest on szykowany od wiosny i zakłada, że możliwymi miejscami ewakuacji Putina są Argentyna i Wenezuela.

Projekt nadzoruje szef Rosnieftu Igor Sieczin, który ma dobre relacje z prezydentem Nicolasem Maduro. Sieczin był wcześniej był zaangażowany w wielomiliardowe inwestycje w wenezuelski przemysł naftowy.

Wśród opcji miejsc, do których Putin mógłby uciec, były także Chiny – przekonywał Galliamow. Pomysł, zaproponowany przez przyjaciela Putina, miliardera Jurija Kowalczuka, został jednak porzucony. Powód? Według Galliamowa chodziło o mentalność Chińczyków, którzy są "zbyt zapatrzeni we własne idee" i "gardzą innymi, zwłaszcza przegranymi". Władimir Putin miał się obawiać, że Pekin nie zapewni mu koniecznej ochrony oraz szacunku.

Czytaj też:

"Trzęsie się i puchnie". Nowe informacje o stanie zdrowia Putina