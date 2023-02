Wojna ani nie nasza, ani nasza, czyli obalanie tez Wojczala

O Wojczalu zrobiło się głośno, gdy okazało się, że jako jeden z niewielu na początku lutego ubiegłego roku trafnie przewidział, że Rosja jednak Ukrainę zaatakuje. Teraz Wojczal postanowił rozkręcić własną akcję, mającą być odpowiedzią na hasło lansowane przez dr. Leszka Sykulskiego. Dr Sykulski postanowił głosić, że „To nie nasza wojna”, zaś pan Wojczal chce spopularyzować stwierdzenie: „To jest nasza wojna”. Oba te stanowiska są w dużej mierze beztreściowymi wiecowymi pokrzykiwaniami i żadne z nich nie jest trafne, ale o tym dalej.

Pan Wojczal opublikował dopiero co długaśny i przegadany tekst, w którym uzasadnia używanie wspomnianego frazesu, ale też nawołuje do jak najgłębszego zaangażowania w wojnę. Tekst wzbudził entuzjazm wśród zwolenników jastrzębiej linii, reagujących odruchem niemalże bezwarunkowego entuzjazmu na każdą wzmiankę o tym, że „ruskich trzeba bić” albo że należy dać odpór „ruskim onucom”. Krzysztof Wojczal w tę ostatnią tonację także uderza, co w ogromnej mierze już na wstępie jego wywód dyskredytuje, bo trudno traktować poważnie kogoś, kto argumenty swoich oponentów nazywa bez zastanowienia „prorosyjską narracją”. Gdyby uderzać w podobną tonację, należałoby właściwie uznać, że tekst pana Wojczala jest jak napisany na zamówienie Sołowiowa czy innego rosyjskiego propagandysty, chcącego wykazać, że Polacy zamierzają rzucić się w gorącą wojnę i pociągnąć za sobą resztę Zachodu. Potraktujmy jednak te wywody jako samodzielną analizę geopolityka amatora i nie zastanawiajmy się, komu funkcjonalnie sprzyjają.

Przede wszystkim Wojczal pisze, że potrzebne jest „oficjalne stwierdzenie, że NATO jest w konflikcie (choć nie w bezpośredniej wojnie) z Federacją Rosyjską na gruncie wojny na Ukrainie”. Co ma to dać? Otóż miałoby zdjąć „z zachodnich społeczeństw (w tym z polskiego) bielmo ślepoty, niewiedzy i udawania, że nie jesteśmy zaangażowani w konflikt na Ukrainie”.

Zdaniem Wojczala takie stanowisko wcale nie skłoni Rosjan do bardziej agresywnych działań, a wręcz przeciwnie, gdyż „rosyjskie: władze, propaganda i społeczeństwo są przekonane, że walczą z NATO na terenie Ukrainy. Tak więc Rosjanie uzasadniają swoje działania tym właśnie faktem i podejmują dokładnie takie kroki, jakie podejmowaliby walcząc z NATO na terenie Ukrainy”.

To tylko sam początek tekstu, ale już to pokazuje, jak nierealistyczne i nieprecyzyjne jest myślenie Wojczala.

Pierwsze pytanie brzmi, w jaki sposób pan Wojczal wyobraża sobie realizację swojego postulatu. Czy miałoby to być jakieś oświadczenie sekretarza generalnego NATO? Komunikat państw członkowskich? Wojczal zapomina najwyraźniej, że Sojusz Północnoatlantycki to organizacja, w której decyzje podejmuje się wspólnie, a wielu jego członków nigdy się pod wspomnianą deklaracją nie podpisze: Turcja, Węgry, Chorwacja, Niemcy, Austria, Francja – żeby wspomnieć tylko kilka. Czy więc deklarację „brania udziału w wojnie” miałaby złożyć jedynie część krajów członkowskich? Ale wtedy to nie byłoby już stanowisko NATO ani Zachodu, ale „koalicji chętnych”, której w razie podjęcia jakichś działań nie chroniłby artykuł 5.

Słowa o zdejmowaniu „bielma ślepoty” to nic więcej niż grafomańska erystyka. Trzeba być doprawdy całkowicie oderwanym od realiów, żeby uznawać, że konsekwencją politycznego stanowiska jakiejś części (bo wiemy już, że nie całości) NATO byłoby nagłe olśnienie bardziej sceptycznych społeczeństw Europy. Co zaś miałoby być jego skutkiem? Doszlusowanie w zapamiętaniu i proukraińskim zapale do Polaków? Tendencja jest raczej odwrotna: to w Polsce rosną postawy sceptyczne i trzeba być naprawdę słabym w rozumieniu procesów społecznych, żeby uważać, że wojownicza deklaracja by temu zapobiegła. Nie – stałoby się dokładnie odwrotnie: nastąpiłoby zasadnicze wzmocnienie partii pokoju. Wojczal po prostu nie pojmuje konsekwencji tego, o co apeluje.

Wskazuje na to jeszcze jedno, dalej umieszczone zdanie: „Jasne polityczne postawienie celów, a także wyjaśnienie ich społeczeństwom sprawi, że poszczególni decydenci będą mieli wolną rękę w zakresie newralgicznych decyzji”. To kompletna fantasmagoria. Wojczal naprawdę sądzi, że jeśli „wyjaśni się” Niemcom, Węgrom, Francuzom i Włochom, że chcemy „rzucić Rosję na kolana” i właściwie nieoficjalnie wydajemy jej wojnę, to twierdzenie zostanie należycie przetrawione, a następnie tamtejsi wyborcy pokiwają głowami i powiedzą: „No tak, rozumiemy, czytaliśmy Wojczala, huzia na Ruskich!”, po czym decydenci dostaną wolną rękę, bo nagle w tych krajach 80 proc. obywateli przyjmie jastrzębią postawę?

I wreszcie sprawa konsekwencji takiego stanowiska Sojuszu po stronie rosyjskiej. Rosyjska propaganda dostałaby na tacy ogromną porcję amunicji. Tu trzeba się rozprawić z fałszywym argumentem, wielokrotnie pojawiającym się w dyskusjach o wojnie, który zaczyna się zawsze od słów: „Rosja i tak…”. A więc: Rosja i tak nas zaatakuje, jeśli zechce; Rosja i tak uważa, że walczy z NATO; Rosja i tak chce konfrontacji – i tak dalej. A w takim razie – brzmi wniosek – możemy robić, co chcemy, możemy przyjmować dowolnie asertywną postawę, bo niczego to nie zmieni.

Otóż – nie. Dostarczanie wrogowi argumentów, okazji, pretekstów, nawet jeśli wróg działa względnie swobodnie, jest zawsze niemądre. Nawet Rosja musi tworzyć dla swoich działań jakieś podstawy, jakkolwiek absurdalne. A skoro – zgodnie z wywodem Krzysztofa Wojczala – stan faktyczny i tak jest, jaki jest, nie ma żadnego powodu, żeby dla całkowicie złudnych powodów składać daleko idące deklaracje polityczne, które i tak niczego nie zmienią. A jeśli już, to na gorsze.

No i wreszcie kolejny fragment:

"Gdybyśmy bowiem otwarcie przyznali, że wojna na Ukrainie jest naszą wojną, to konsekwencją takiej konstatacji musiałoby być stwierdzenie, że my tę wojnę przecież zamierzamy wygrać. Nie po to w niej uczestniczymy i inwestujemy siły oraz środki (choć pośrednio) by ją przegrać. Prawda? A jeśli celem jest zwycięstwo na Ukrainie z Federacją Rosyjską – a przecież każdy z nas wie, że tak jest – to dobrze byłoby, gdyby społeczeństwa, także te z Europy Zachodniej, miały tego pełną świadomość".

Wojczal wyważa tutaj otwarte drzwi. Czy pomagając Ukrainie Zachód miał inny cel niż przechylenie szali na jej stronę? Co więc Wojczal chciałby tu jeszcze zmieniać? No i wreszcie mamy tu standardowy u członków partii wojny brak precyzji, czyli mgliste pojęcie „wygranej”. Nie wiadomo, co miałaby ona oznaczać. Natomiast jeśli poczytać poważne analizy, w większości niestety nie polskie, doprawdy bardzo dziś trudno znaleźć taką, której autor stawiałby tezę, że Ukraina będzie w stanie wyrzucić Rosję ze wszystkich swoich terytoriów. Jeśli o takim zwycięstwie myśli Wojczal, to snuje oderwane od realiów fantazje.

A oto kolejny wątek fantazji Wojczala:

"Tym samym Rosjanie otrzymają jasny sygnał: „Wy na Kremlu możecie jedynie zadecydować o tym, jak dotkliwa będzie Wasza klęska. Stracicie mniej, jeśli wycofacie się z Ukrainy już jutro. Im więcej wyślecie ludzi i sprzętu na Ukrainę pojutrze, tym porażka będzie bardziej druzgocąca”.

Pan Wojczal zakłada, że o postępowaniu Rosjan zadecydują nie twarde fakty na polu walki – gdzie na razie to Ukraińcy wydają się być ponownie w defensywie (aczkolwiek w ograniczonym stopniu) – ale donośność pokrzykiwań płynących z Zachodu. Gdyby wojny wygrywało się pokrzykiwaniami i tromtadracją, w 1939 r. polskie tankietki powinny były być w Berlinie w ciągu dwóch tygodni.

Owszem, dalej Wojczal stwierdza, że Rosję można pokonać na polu walki i to prowadziłoby do osiągnięcia pożądanego efektu. Jasne – tyle że rosyjskie zasoby są ogromne i niełatwe do pomierzenia. Jak we wczorajszym komentarzu w New York Times napisał Christopher Caldwell – wojna na Ukrainie zmienia się w konflikt pozycyjny w rodzaju tego z I wojny światowej, a to oznacza, że wygra go militarnie ta strona, która ma większe zasoby ludzkie. Wojczal w swoim tekście zawarł standardowe dla partii wojny stwierdzenie, że Zachód ma większe od Rosji zasoby finansowe i potencjał gospodarczy – i to absolutna prawda. Tyle że zapomniał, że o ile Rosja jako państwo autorytarne jest w stanie odgórnie przestawić się niemal całkowicie na gospodarkę wojenną, ignorując nastroje obywateli, o tyle Zachód niczego takie nie zrobi. Cierpliwość obywateli większości państw Europy, ale także Amerykanów, w poświęcaniu swoich pieniędzy i dobrobytu dla Ukrainy jest ograniczona i to również coraz wyraźniej pokazują sondaże, w tym te dotyczące USA.

Potem jednak Wojczal pisze, że Rosję można zwalczyć tak jak to się działo w czasie zimnej wojny: samą demonstracją siły. Wojczal zapomniał, że podstawą zimnowojennej równowagi sił była doktryna MAD – Mutually Assured Destruction. Obie strony miały świadomość, że gdyby jedna z nich rozpoczęła atak nuklearny, zostanie zniszczona zanim sama zdąży zniszczyć przeciwnika. Skutkiem takiej wojny byłoby zniszczenie powszechne.

MAD działała, ponieważ w Europie stały naprzeciwko siebie dwa bloki: Układ Warszawski i Sojusz Północnoatlantycki. Toczyły się natomiast wojny zastępcze, które tak dużego ryzyka rozpoczęcia konfliktu nuklearnego nie stwarzały. I taką właśnie wojną zastępczą jest ta na Ukrainie, ponieważ Ukraina nie należy do NATO. I jakkolwiek gwarancje wynikające z artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego nie mają bynajmniej charakteru absolutnego i całkowicie automatycznego – o czym często się zapomina – to jednak nasza przynależność do Sojuszu stanowi o głębokiej odmienności sytuacji Polski i Ukrainy. Mówiąc inaczej: bariera, jaką musiała przekroczyć Rosja, aby zaatakować Ukrainę, była o rząd wielkości niższa niż ta, którą musiałaby przekroczyć, atakując państwo NATO. Nie tylko Polskę zresztą.

Jeśli to sobie uświadomimy, cały dalszy wywód Wojczala się wali. Jego bazą jest bowiem bezzasadne założenie ciągłości i linowości rosyjskiej agresji kierowanej na zachód, a to jest po prostu nieprawda. Hasło „jesteśmy następni” jest naciągane. Nawiasem mówiąc, warunkiem tego, abyśmy następni nie byli, jest również powstrzymanie obniżania potencjału naszej armii poprzez ciągłe przekazywanie Ukrainie kolejnych elementów uzbrojenia, ale to już inna sprawa.

Budowanie przez Wojczala całego wywodu na przekonaniu o ewentualnym prostym ciągu działań Rosji, nawet w przypadku całkowitego zajęcia Ukrainy (co wydaje się bardzo mało prawdopodobne), o tylko częściowym nie mówiąc, jest nieuprawnione. A skoro tak, to polityka oparta na otwarcie konfrontacyjnym wobec Rosji nastawieniu jawi się nie tylko jako absurdalna, ale więcej: jako skrajnie z polskiego punktu widzenia ryzykowna. To w ogóle cecha charakterystyczna wywodu pana Wojczala: całkowite lekceważenie ryzyka rozlania się wojny na Polskę.

Dalej w swoim tekście Wojczal pisze bowiem, że aby zapobiec funkcjonowaniu Polski jako państwa sąsiadującego z Rosją na większym niż dotąd odcinku, powinniśmy w razie zbyt dużych postępów Rosji wysłać na Ukrainę naszych żołnierzy. To propozycja szaleńcza. Aby mieć jakąkolwiek asekurację, taka operacja musiałaby się odbywać pod flagą całego NATO, co jest po prostu niemożliwe ze względu na stanowisko znacznej części państw Sojuszu i już samo to właściwie kończy dyskusję. Oraz kolejny raz pokazuje poziom oderwania autora hasła „to jest nasza wojna” od realiów.

Przede wszystkim jednak, gdyby taka operacja miała się teoretycznie zacząć, Polska stałaby się po prostu częścią pola wojny. Zniknęłaby traktatowa, polityczna, psychologiczna bariera naszej przynależności do NATO, która dziś stanowi o różnicy między Warszawą a Kijowem. Rosyjskie rakiety spadałyby na Rzeszów, Białystok, Lublin, a nie na Berlin, Kopenhagę, Londyn czy Waszyngton. Muszę przyznać, że publicyści, którzy lekką ręką chcą poświęcać nasz pokój, dorobek, bezpieczeństwo na rzecz swoich fantasmagorycznych koncepcji wywołują we mnie głęboką irytację.

Wojczal swoje stanowisko uzasadnia stwierdzeniem, że koszt faktycznego sąsiadowania przez Polskę z Rosją na niemal całej długości granicy wschodniej byłby ogromny. Pomijając fakt, że takich postępów Rosji nic nie zapowiada – zresztą na takim stanowisku stoi przecież niemal cała polska partia wojny, nieustannie trzymająca się narracji o rosyjskiej słabości – teza Wojczala jest karkołomna. Państwa bałtyckie od lat funkcjonowały w takich warunkach, mając w dodatku u siebie potężne mniejszości rosyjskie, a jednak weszły do NATO, UE i nie poległy na tym gospodarczo. Największe koszty Polska ponosi z powodu trwania wojny i naszej bezgranicznej pomocy dla Ukrainy, a trudne już do zmierzenia byłyby w razie realizacji zalecenia Wojczala i praktycznego wejścia Polski do wojny. Dlatego naszym celem powinno być zakończenie konfliktu na możliwie jak najkorzystniejszych dla Ukrainy warunkach. Przy czym tylko skrajny idealista mógłby się łudzić, że obędzie się bez jakichś koncesji terytorialnych ze strony Kijowa.

Kolejny cytat z tekstu Wojczala:

"Na szybkim zakończeniu wojny przy jednoczesnym zneutralizowaniu rosyjskiego zagrożenia powinno najbardziej zależeć Europejczykom. W tym np. Wielkiej Brytanii, Francji, Italii, a nawet Niemcom. Nie chodzi bowiem tylko o to, by zakończyły się działania wojenne na Ukrainie. Celem jest trwały pokój, neutralizacja zagrożeń, a w konsekwencji powrót do budowy prosperity i wydźwignięcie się z kryzysów (np. energetycznego czy inflacyjnego)".

Szybkie zakończenie wojny musi się łączyć, zdaniem Wojczala, z jakimś „zneutralizowaniem rosyjskiego zagrożenia” – przy czym oczywiście znów nie wiadomo, co by to miało oznaczać. I znów – porażające oderwanie od realiów. Wojczal – co bardzo częste w partii wojny – widzi sytuację nie tylko zero-jedynkowo, ale w dodatku całą swoją opowieść opiera na jednym, najkorzystniejszym scenariuszu wydarzeń. Zachód (w oczach Wojczala będący, nie wiadomo dlaczego, jakimś monolitem) się mobilizuje, NATO ogłasza, że to „nasza wojna”, w razie postępów Rosjan wojska Sojuszu wkraczają na Ukrainę, Rosja zostaje „pokonana” i „zneutralizowana”, nastaje trwały pokój, wraca pomyślność. To rozumowanie jest skrajnie infantylne i oparte na całym szeregu błędnych założeń, z których większość już wyżej wskazałem. Szczęśliwie nawet najbardziej jastrzębio nastawieni przywódcy Zachodu kalkulują bardziej niż Krzysztof Wojczal. Rozumieją, że w tej wojnie działa faktycznie fatalna dla nas zależność, którą jednak trzeba brać pod uwagę: im bardziej Rosja, a konkretnie – sam Władimir Putin – jest przyciśnięta do ściany, tym większe jest prawdopodobieństwo sięgnięcia przez nią po środki eskalacyjne. A to nie jest w interesie żadnego z państw Zachodu, być może poza częścią elity amerykańskiej.

Artykuł Krzysztofa Wojczala jest, jak widać, tak głęboko przesycony fałszywymi lub bezzasadnie optymistycznymi założeniami, nielogicznościami, nadużyciami czy wprost absurdami, że jego pełna krytyczna dekonstrukcja mogłaby się ciągnąć przez kolejne tysiące znaków. Tu jednak można ją zakończyć, bo wystarczyło pokazać brak realizmu już kilku podstawowych fundamentów jego rozumowania, żeby upadła cała reszta wywodu.

Na koniec wróćmy do pytania: czy to jest „nasza” wojna? Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy zaimek „nasza”. Tak, to jest nasza wojna w tym sensie, że nas dotyczy, obejmują nas niestety jej skutki, a wojenna i powojenna sytuacja Ukrainy kształtuje obejmujący nas ład strategiczny, więc powinna być dla nas ważna. Nie, to nie jest nasza wojna w tym sensie, że nie bierzemy w niej czynnego udziału i naczelnym celem każdego roztropnego polskiego polityka powinno być oddalenie takiej perspektywy również kosztem ustępstw terytorialnych Ukrainy; a także w tym sensie, że jest to w istocie wojna zastępcza pomiędzy trzema wielkimi aktorami: USA, Chinami i Rosją, w której nasza rola, wbrew mocarstwowym zaśpiewom naszej władzy, jest niewielka. Ale to już temat na inne rozważania.