Kadyrow grozi Polsce. Żaryn: Rosjanie starają się podsycać różnego rodzaju regionalizmy

Szef Republiki Czeczeńskiej stwierdził, że w Polsce "sytuacja polityczna jest trudna". Zauważył przy tym, że w lipcu odbędzie się doroczny Marsz Autonomii Śląska. Jego zdaniem, ten region "zasłużył na szczególny status niepodległościowy i pilnie potrzebne jest referendum, podczas którego Rosja może udzielić pomocy organizacyjnej".

Ramzan Kadyrow nie po raz pierwszy groził także Polsce, że "podzieli los Ukrainy". "Polska jest zdezorientowana. Co będzie, jeśli po pomyślnym zakończeniu specjalnej operacji wojskowej Rosja zacznie »denazyfikować« i »demilitaryzować« kolejny kraj? Przecież po Ukrainie Polska jest na mapie" – napisał na Telegramie.

Rosyjska propaganda

W rozmowie z portalem PolskiegoRadia24.pl pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zwrócił uwagę, że wpis Ramzana Kadyrowa wpisuje się w rosyjską propagandę. Według Stanisława Żaryna, Rosjanie kolportują tego typu przekazy i apele, aby zastraszyć społeczeństwa, które udzielają pomocy walczącej z wojskami rosyjskimi Ukrainie

– Wpis Kadyrowa jest czymś, co nie jest jakimś nowym rozdziałem. To jest działalność, jaką widzieliśmy już wcześniej. Działalność, która zapewne będzie kontynuowana, bo Rosja zdecydowanie próbuje wykazać, że Ukraina powinna być izolowana przez zachodnie państwa – powiedział pełnomocnik rządu. – Z drugiej strony, jest wzmianka o Śląsku, co jest pewnym nowym chwytem propagandowym. Interpretowałbym to jako podkręcenie wymiaru zastraszania, poprzez pokazanie jakiegoś konkretu – dodał.

– Rosjanie starają się podsycać różnego rodzaju regionalizmy, autonomizmy czy separatyzmy po to, żeby destabilizować państwa – stwierdził Stanisław Żaryn. – Sprawę trzeba postawić jasno: Śląsk jest polski i mieszkańcy Śląska nie widzą żadnej innej alternatywy – podkreślił.

Czytaj też:

Żaryn o okupowanych terytoriach Ukrainy: Popadają w ruinęCzytaj też:

Żaryn: Kreml pokazuje, że nasz kraj jest liderem "rusofobii" w Europie