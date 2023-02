Kosiniak-Kamysz wprost: Tu się z Tuskiem różnimy

Na wtorkowej konferencji prasowej w Senacie Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zapowiedzieli stworzenie wspólnej "listy spraw".

– Staje dzisiaj przed wami dwóch liderów – najstarszej i najmłodszej partii działających w polskiej polityce. To moment symboliczny i bardzo ważny. Tak, chcemy stworzyć jedną listę – wspólną listę spraw do załatwienia. Coś, na co Polacy czekają już od tak dawna – powiedział Szymon Hołownia.

Szefowie Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 zapowiedzieli, że "lista spraw" to pierwszy krok "długiej i owocnej współpracy" ugrupowań.

Kosiniak-Kamysz: Nikt tyle nie wykonał co my

W rozmowie z Wirtualną Polską Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że spośród partii opozycyjnych nikt nie wykonał więcej na rzecz "wspólnoty programowej" niż PSL i Polska 2050. – Skierowaliśmy zaproszenie otwarte - dodaje lider PSL.

- Słyszymy, że zaczynają korzystać z naszych pomysłów. Przewodniczący PO Donald Tusk mówił niedawno o bardzo dobrym naszym pomyśle powszechnego samorządu gospodarczego. Dziedziczenie emerytury też zaczyna się podobać temu środowisku. Gospodarka jest niezwykle ważna – mówił lider ludowców.

Jak podkreśla, różni się z Donaldem Tuskiem w strategii wyborczej. – On mówi od miesięcy o jednej liście wyborczej. My z Szymonem Hołownią mówimy o dwóch listach. To nie znaczy, że z tego powodu się nie lubimy lub mamy zadrę. Nie, mamy inną strategię wyborczą. Z Szymonem Hołownią wykonaliśmy dużą pracę. Nikt inny na opozycji tego nie zrobił. Oni mówią o jednej liście, ale efektu nie ma. Mniej list niż więcej, ale niekoniecznie jedna lista. Trzy listy to lepiej niż siedem - przekonywał szef PSL.

Sondaż DoRzeczy.pl. Jak chcą głosować Polacy?

Z sondażu, jaki dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadził Estymator, wynika, że PiS pozostaje liderem sceny politycznej. Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 37 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem na poziomie 28,8 proc.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się Polska 2050 z poparciem 9,1 proc. badanych. Dalej są: Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 8,9 proc., Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) – 7,6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,6 proc.

