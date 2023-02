Zełenski w brytyjskim parlamencie: Mamy wolność, dajcie nam skrzydła

Prezydent Ukrainy wylądował w Wielkiej Brytanii w środę przed godz. 12:00 czasu polskiego. W planach Wołodymyra Zełenskiego była wizyta w bazie ukraińskich żołnierzy, szkolących się brytyjskich jednostkach wojskowych, a także spotkanie z premierem Rishim Sunakiem na Downing Street.

Podróż do Londynu to druga wizyta zagraniczna przywódcy Ukrainy od początku początku rosyjskiej inwazji militarnej. Prawdopodobne jest, że następnie polityk uda się do Brukseli.

"Skrzydła dla wolności"

Wołodymyr Zełenski wystąpił w brytyjskim parlamencie. W przemówieniu w języku angielskim prezydent Ukrainy dziękował Wielkiej Brytanii za dotychczasową pomoc oraz apelował o dalsze wsparcie militarne. – Przybyłem tu i stoję przed wami w imieniu odważnych, w imieniu naszych wojowników, którzy są teraz w okopach pod ostrzałem artylerii wroga, w imieniu naszych artylerzystów lotniczych i każdego obrońcy nieba, który chroni Ukrainę przed wrogimi samolotami i rakietami – mówił.

– Po tym, jak Ukraina wygra wojnę, każdy przyszły agresor i dyktator będzie wiedział, z czym się zmierzy i że przegra – stwierdził ukraiński przywódca.

Polityk wręczył przewodniczącemu Izby Gmin Lindsayowi Hoyle hełm jednego z asów ukraińskiego lotnictwa.

– Mamy wolność, dajcie nam skrzydła, abyśmy mogli ją chronić. Ufam, że ten symbol pomoże nam w naszej kolejnej koalicji, koalicji samolotów, skrzydeł dla wolności – oznajmił Zełenski.

Nowy pakiet sankcji

Tymczasem Wielka Brytania ogłosiła nowy pakiet sankcji na Rosję. Dotyczy on sześciu podmiotów dostarczających sprzęt wojskowy, taki jak drony, na potrzeby rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę, a także ośmiu osób i jednego podmiotu powiązanych w "nikczemny sposób" z sieciami finansowymi, które pomagają "utrzymać bogactwo i władzę wśród elit Kremla".

W oficjalnym oświadczeniu brytyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że Londyn jest zdecydowany, aby zgodnie z prawem, Federacja Rosyjska nie miała dostępu do aktywów, które zostały "zamrożone", dopóki "raz na zawsze nie zakończy swoich działań zagrażających suwerenności terytorialnej i integralności Ukrainy".

