Budka: Największe kłamstwo powtarzane przez PiS

We wtorek i w środę w gmachu Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję i wystawę, na której przypomniało wydarzenia z lutego 2015 roku. Chodziło o protesty górników, które były brutalnie pacyfikowane przez policję.

– Mija osiem lat od brutalnej pacyfikacji pokojowych protestów górniczych pod Jastrzębską Spółką Węglową. Górników, którzy protestowali jakiś czas po to, żeby zapewnić sobie godne warunki życia, godne warunki płacy i pracy. Symbolem tych dni, tych protestów jest gigantyczna agresja i przemoc, z jaką zderzyli się wówczas górnicy ze służbami, które wówczas prowadziły przeciwko nim bardzo gwałtowną akcję pacyfikacyjną pod kierunkiem ówcześnie rządzących – powiedział Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS.

– Przypomnijmy, że w 2015 roku rządziła koalicja PO-PSL. Symbolem tamtych dni jest broń gładkolufowa skierowana w twarze protestujących, którzy przyszli po to, żeby walczyć o swoje lepsze jutro – dodał.

Budka: Największe kłamstwo PiS

– Słyszeliśmy z ust PiS-owskich działaczy stek bzdur i kłamstw, które mają przykryć to, w jaki sposób traktowali przez ostatnie siedem lat polskie górnictwo. Największym kłamstwem, które dzisiaj jest powtarzane przez PiS-owskich działaczy, jest to dotyczące rzekomego strzelania do górników – powiedział w środę w Sejmie Borys Budka.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej tłumaczył, że w 2015 roku podczas otwartego posiedzenia komisji spraw wewnętrznych i administracji ówczesny komendant policji wojewódzkiej w Katowicach, a obecny komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk przedstawił raport dotyczący tego, czy środki użyte przez funkcjonariuszy podczas protestów przed Jastrzębską Spółką Węglową były prawidłowe i zgodne z prawem.

– Żadna procedura nie została naruszona. Co więcej, w sposób niebudzący wątpliwości z badaniami medycznymi, z badaniami alkomatem pokazano, że grupa chuliganów, pijanych chuliganów atakowała siedzibę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wówczas również prokuratura nie dopatrzyła się żadnych naruszeń prawa – mówił Budka.

Czytaj też:

Szokujące słowa Leszczyny ws. protestów górniczych. Rzecznik PiS odpowiadaCzytaj też:

"To była banda?". Leszczyna o strzałach podczas protestów górniczych