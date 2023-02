Bielan o Tusku: Nie ma polityka równie skutecznego w niszczeniu konkurencji

Ostatnie tygodnie to czas ostrych dyskusji opozycji w sprawie jesiennych wyborów parlamentarnych. Coraz więcej wskazuje na to, że nie powiedzie się plan szefa PO Donalda Tuska, który chce utworzenia jednej listy ugrupowań opozycyjnych. Prawdopodobnie bloków wyborczych do Sejmu będzie kilka.

We wtorek liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 – Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zapowiedzieli współpracę programową. Politycy poinformowali, że powołają wspólny zespół ekspertów, który stworzy "listę spraw do załatwienia".

"Proces anihilacji"

W środowym wpisie na portalu społecznościowym Twitter europoseł Prawa i Sprawiedliwości oraz prezes Partii Republikańskiej skomentował zachowanie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Polityk zasugerował, że były premier atakuje lidera Polski 2050 i jego formację polityczną.

"Tusk rozpoczął proces anihilacji Hołowni. W Polsce nie ma polityka równie skutecznego w niszczeniu konkurencji. Widzimy ataki medialne i przeciąganie działaczy. Ważniejsze jest jednak to, czego nie widać – naciski sponsorów oraz presja z zagranicy" – napisał Adam Bielan.

Rozłam u Hołowni

W środę poseł Hanna Gill-Piątek poinformowała, że odchodzi z partii Szymona Hołowni – Polska 2050. W oświadczeniu polityk wytłumaczyła powody swojej decyzji.

"Dziś opuszczam partię Polska 2050 Szymona Hołowni. Bardzo cieszę się, że Polska 2050 weszła na nową drogę, ale nie jest to już moja droga. Podjęłam niezwykle trudną decyzję, bo przez dwa i pół roku całą moją pracę włożyłam w budowę nowej polityki. Proszę uwierzyć, ta decyzja kosztuje mnie naprawdę bardzo dużo. Dziękuję za tę wspólnotę i dobrą pracę Szymonowi, moim sejmowym kolegom, wolontariuszom całego Ruchu Polska 2050. Wierzę w Was i trzymam za Was kciuki" – przekazała deputowana.

