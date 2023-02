"I co się Nitras śmiejesz?", "będziecie siedzieć!". Awantura i oklaski w Sejmie

Przed rozpoczęciem bloku głosowań w trybie wniosku formalnego na mównicy pojawił się Przemysław Czarnek. Minister edukacji zaczął mówić o zarzutach w sprawie rozdzielenia środków w głośnym konkursie MEiN.

Budka: Będziecie siedzieć!

W tym samym czasie na mównicę wszedł Sławomir Nitras, który domagał się zakończenia przemówienia Przemysława Czarnka. Marszałek Witek pozwoliła Czarnkowi dokończyć wystąpienie.

Gdy minister skończył mówić, głos zabrał szef klubu KO Borys Budka. – Boicie się tego, że każdy wasz przekręt zostanie ujawniony. Jesteście bandą ludzi, którzy na finiszu swoich rządów, okradają obywateli – powiedział Borys Budka, dodając „tak, będziecie siedzieć”.

Kowalski: Rozliczymy was!

Następnie na mównicy pojawił się poseł Janusz Kowalski. – Czemu się drzecie, opozycjo? Panie Borysie Budko w rajtuzkach. Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwoliliście okradaliście Polaków mafiami VATowskimi i lekowymi? Dziś jesteście przeciwko Polakom, którzy walczą o suwerenność. Nie podoba wam się minister Czarnek. Nie podoba wam się minister Ziobro, bo odkrył być może największą aferę w warszawskim ratuszu – mówił podniesionym głosem polityk.

Następnie zagrzewał posłów, aby wstali z miejsc i nagrodzili szefa MEiN gorącymi oklaskami. – My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, wstańmy, pokażmy teraz jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. Brawo, brawo minister Czarnek! Wstajemy! – wzywał polityk, na co posłowie z ław obozu rządzącego rzeczywiście wstali i wznieśli oklaski.

Z kolei z ław opozycji rozległy się okrzyki. – Nigdy nie dojdziecie do władzy, krzyczcie sobie. Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitras śmiejesz? Brawo minister Czarnek! – krzyczał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa.

twitterCzytaj też:

Czarnek mocno odpowiada opozycji: Ile miliardów wydaliście na tego typu rzeczy?Czytaj też:

Bielan o Tusku: Nie ma polityka równie skutecznego w niszczeniu konkurencji