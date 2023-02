"Stuknijmy się w głowę". Kamiński: Opozycja nie jest od tego

– Ja słyszałem argument od naszych przyjaciół z PO, że jeśli zagłosujemy przeciwko ustawie o SN, to PiS powie, że to nasza wina. No jak nasza wina, jeśli to rząd nie ma większości? Opozycja nie jest od tego, by dawać większość rządowi. Stuknijmy się w głowę – stwierdził Kamiński na antenie Radia Zet, komentując główną w ostatnich tygodniach oś sporu na opozycji.

– Wszyscy powinniśmy się stuknąć w głowę. Argument, że to opozycja ponosi winę i będzie przedstawiona w TVP jako sprawca tego, że rząd nie ma większości, jest argumentem w połowie słusznym – ocenił polityk PSL. – Nie można z jednej strony zachęcać ludzi do protestowania, kiedy przeciwko nim wychodzi policja, są spisywani, prześladowani i my mówimy ludziom: nie bójcie się policji. Z drugiej strony nie możemy przeciwko niekonstytucyjnej ustawie zagłosować, bo boimy się, co powie TVP – dodał senator.

Michał Kamiński ma pretensje o to, że sejmowa opozycja nie podjęła próby odwołania rządu. – Myśmy nawet nie spróbowali. A przecież taka próba nic by nie kosztowała. Donald Tusk cały czas apeluje o jedność, ale reaguje nerwowo, kiedy inni się jednoczą. Nie było lepszego momentu, by pokazać jedność opozycji, składając wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Nawet, gdyby nie przeszedł, to bardzo niewielką liczbą głosów – wskazał gość Radia Zet.

Nowelizacja ustawy o SN. Sejm podjął decyzję ws. poprawek Senatu

Sejm ponownie zajął się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. W środę posłowie podjęli decyzję w sprawie poprawek Senatu. Za odrzuceniem senackich poprawek zagłosowało łącznie 233 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz'15. Przeciw było 207 parlamentarzystów. 12 deputowanych koła Konfederacji wstrzymało się od głosu.

Wynik głosowania oznacza, że nowela ustawy o SN w swojej pierwotnej wersji trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Przypomnijmy, że projekt został zgłoszony na początku grudnia ubiegłego roku przez część członków klubu parlamentarnego PiS. Nowelizacja – w ocenie wnioskodawców – ma wypełnić tzw. kamień milowy i tym samym odblokować Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.

