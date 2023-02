Macron zmienił zdanie ws. Rosji? Mocne słowa prezydenta Francji

Emmanuel Macron był wielokrotnie krytykowany za zbyt miękkie podejście do Rosji, w tym chęć ciągłego komunikowania się z Władimirem Putinem. W odpowiedzi francuski przywódca tłumaczył, że chce w ten sposób pomóc w osiągnięciu pokoju.

W głośnym wywiadzie telewizyjnym z grudnia ub.r. Macron powiedział, że chciałby zapewnić Rosji "gwarancje bezpieczeństwa", kiedy ta "wróci do stołu negocjacyjnego". Wielokrotnie powtarzał też, że Rosji i Putina nie można "upokarzać".

Macron: Ukraina może liczyć na Francję

Teraz jednak Franca zdaje się zmieniać przekaz. Podczas spotkania z kanclerzem Niemiec i prezydentem Ukrainy, Macron zapewniał o wsparciu Francji.

– Rosja nie może wygrać wojny przeciwko Ukrainie – ocenia. – Ukraina może liczyć na Francję, jej europejskich partnerów i sojuszników, by wygrać wojnę – dodał prezydent.

Jednocześnie Macron zapewnia, że że "tak długo, jak Rosja będzie atakować, konieczne będzie kontynuowanie przez nas niezbędnego wsparcia wojskowego dla Ukrainy".

Macron stwierdził w trakcie swojego wystąpienia, że "to, co rozgrywa się na Ukrainie, wiąże się z przyszłością Europy i jesteśmy tego w pełni świadomi".

Scholz: Od początku wspieraliśmy Ukrainę

Co ciekawe w podobnym tonie wypowiadał się kanclerz Olaf Scholz, który zapewnił "Ukraina należy do europejskiej rodziny", a Niemcy będą wspierać Kijów tak długo, jak będzie to konieczne.

– Od początku tej okrutnej wojny znacząco wspieraliśmy Ukrainę finansowo, pomocą humanitarną i bronią. Będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne – przekonywał.

Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu dziękował obu państwom za okazaną pomoc oraz prosił o jak najszybsze przekazanie ciężkiego sprzętu w tym i samolotów.

Im szybciej Ukraina otrzyma ciężką broń dalekiego zasięgu, im szybciej nasi piloci otrzymają samoloty, tym szybciej zakończy się ta rosyjska agresja i będziemy mogli powrócić do pokoju w Europie – powiedział Wołodymyr Zełenski.

