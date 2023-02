"Jestem zwolennikiem radykalnych rozwiązań ws. Solidarnej Polski"

Terlecki stwierdził, że Solidarna Polska już "właściwie nie jest koalicjantem". Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach między dwoma ugrupowaniami powstał poważny spór dot. KPO i relacji z UE.

Jak wskazuje wicemarszałek Sejmu, ekipa Ziobry kandydowała ze wspólnych list, ale potem się zaczęła uniezależniać, a obecnie jest "coraz większym obciążeniem".

– Trzeba jakoś rozwiązywać, jestem zwolennikiem radykalnych rozwiązań, to znaczy niewzięcia na listy naszych koalicjantów, ale moje zdanie póki co jest odosobnione – stwierdził w rozmowie z radiową Trójką.

Jak przyznaje, Jarosław Kaczyński jest zdania, że należy razem pójść do wyborów, co może to przysporzyć te 0,5 proc. dodatkowego poparcia. – Ale przypuszczam, że zyskalibyśmy z kolei jakiś procencik jakby wyborcy zobaczyli, że ich nie ma – ocenia wicemarszałek Sejmu.

Jak będą wyglądać listy wyborcze PiS?

Pytany o listy wyborcze PiS Terlecki stwierdził, że szczegóły będą ujawnione "pewnie tak jak zwykle", czyli 3 tygodnie przed wyborami. Przygotowania mają zacząć się wiosną.

– Są małe grupy, którym się wydaje, że jakoś na obrzeżach PiS coś zbudują własnego. To jest oczywiście niepoważne i naiwne. Ale skoro tak myślą… Tu raczej kwestia dotyczy pojedynczych, poszczególnych osób. Nie stanowią problemu takiego jak główny nasz koalicjant wewnętrzny – kontynuował poseł.



Terlecki został też zapytany o dalszy los Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego szefa resortu rolnictwa. Wicemarszałek Sejmu określił go mianem "zbuntowanego posła", jak jednak dodał, jest zwolennikiem wzięcia go na listy PiS ze względu na fachowe podejście Ardanowskiego do pełnionych funkcji, jak również dobry kontakt z rolnikami.

Sondaż DoRzeczy.pl. Jak chcą głosować Polacy?

Z sondażu, jaki dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadził Estymator, wynika, że PiS pozostaje liderem sceny politycznej. Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 37 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem na poziomie 28,8 proc.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się Polska 2050 z poparciem 9,1 proc. badanych. Dalej są: Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 8,9 proc., Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) – 7,6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,6 proc.

Pełne wynik sondażu, wraz z podziałem mandatów, można zobaczyć TUTAJ.

Czytaj też:

Wyciekł tajny sondaż PiS. Na jakie poparcie może liczyć Kaczyński?Czytaj też:

PiS ma kłopoty ws. kluczowego projektu. "Jedna poseł tego nie poprze"