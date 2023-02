Konfederacja apeluje do prezydenta: Tylko weto

Podczas środowego posiedzenia Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela ustawy o SN w swojej pierwotnej wersji trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Oprócz podpisania bądź odrzucenia, głowa państwa ma możliwość skierowania przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, że projekt został zgłoszony na początku grudnia ubiegłego roku przez część członków klubu parlamentarnego PiS. Nowelizacja – w ocenie wnioskodawców – ma wypełnić tzw. kamień milowy i tym samym odblokować Polsce pierwszą transzę środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Środki te, są w całości pożyczką (łącznie z częścią grantową).

Nowe przepisy przekazują sądownictwo dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz poszerza zakres tzw. testu niezawisłości sędziego. Konfederacja podziela stanowisko m.in. NSA, SN, NRA, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją.

Konfederacja apeluje do prezydenta Dudy

"Komisja Europejska jest »zadowolona« z przyjęcia przez Sejm ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie mają problemu z tym, że ustawa jest sprzeczna z Konstytucją RP. Powaga naszego państwa jest teraz w rękach Prezydenta Andrzeja Dudy. Tylko weto, nie odesłanie do TK, jest słuszne" – napisał na Twitterze poseł Stanisław Tyszka.

"Panie Prezydencie, powaga, suwerenność instytucji państwa polskiego i elementarny ład prawny RP jest w Pańskich rękach!" – zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy jeden z liderów Konfederacji, Robert Winnicki.

KPO. Głos z KE

– Wygląda na to, że uchwalona przez Sejm ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z ustaleniami z grudnia – powiedział dziennikarce RMF FM unijny urzędnik, zaangażowany w proces negocjacji Warszawy z Brukselą.

Jak jednak podaje portal "Rzecznik Komisja Europejskiej w przesłanym RMF FM oświadczeniu jest tylko trochę bardziej powściągliwy". "Nowy projekt ustawy o sądownictwie złożony przez polski rząd w grudniu 2022 r., a obecnie przyjęty przez Sejm, jest ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązań wynikających polskiego KPO" – poinformował.

