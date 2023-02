Amerykańscy eksperci: Rosja stara się ukryć pewne niewygodne fakty o wojnie

Amerykańscy eksperci z Instytutu Badań nad Wojną oceniają, że Rosja stara się ukryć znaczne straty sprzętu w wojnie na Ukrainie. Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę rosyjskie wojsko straciło na Ukrainie 1012 czołgów, a kolejne 546 zostało zdobytych przez ukraińską armię. To prawie połowa wszystkich czołgów, które Federacja Rosyjska wysłała na Ukrainę.

Według ISW, to wciąż wystarczająca liczba, aby wyposażyć ponad 15 pułków czołgów lub brygad lub około 150 grup taktycznych batalionów.

Rosja ukrywa skalę strat

Jak zaznaczono, prezydent Rosji Władimir Putin zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej Agencji Inicjatyw Strategicznych i zlecił agencji udzielanie wsparcia podmiotom federacji w rozwoju produkcji kompleksów bezzałogowych statków powietrznych. 9 lutego wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew odwiedził fabrykę czołgów w obwodzie omskim i stwierdził potrzebę zwiększenia produkcji różnego rodzaju broni.

Według amerykańskich analityków rosyjskie wojsko musi szybko uzupełnić te straty w czołgach, aby zachować zdolność do prowadzenia zmechanizowanych działań bojowych na dużą skalę w przededniu ewentualnej ofensywy we wschodniej Ukrainie. Eksperci zwracają uwagę, że Miedwiediew prawdopodobnie próbował ukryć potrzebę zwiększenia produkcji w związku ze znacznymi stratami Federacji Rosyjskiej na froncie, deklarując odpowiedź na pomoc Zachodu dla Ukrainy.

„Wysiłki Kremla zmierzające do stopniowego przygotowania rosyjskiej bazy obronnej i przemysłowej do przedłużającej się wojny, przy jednoczesnym unikaniu szerszej mobilizacji rosyjskiej gospodarki, są nadal nie do pogodzenia ze skalą wojny, którą rosyjskie wojsko prowadzi na Ukrainie i skalą strat rosyjskiego sprzętu wojskowego” – zauważają eksperci.

