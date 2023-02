Tryumfy i wpadki Morawieckiego w jego wojennej kampanii

Krytycy, ale też i chwalcy polityki premiera, zapominają czasem, że on sam ma jeszcze trzeci front walki, niezwykle trudny – czyli ten oparty na językowych strategiach przekonania szerokiej opinii publicznej do polskiej racji stanu, a zatem też do większego zaangażowania Europy w wojnę. Czasem w tym właśnie tkwi prawdziwa „Mission impossible”, bo inne kraje przeżywają podobną polaryzację jak Polska, a trudno w jednym wywiadzie zadowolić i przekonać obie strony barykady. Trzeba też docenić ową niespożytą energię premiera i prezydenta, aby apelować do sumienia świata. Na szczęście nie dolega im w podróżach żaden „chory goleń” ani inne „bule”.