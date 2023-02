Czadu, Maryla!

Zadziało się, oj zadziało. Królowa polskiej sceny (złośliwi mówią, że już lata temu powinna abdykować), Maryla Rodowicz, udzieliła takiego wywiadu, że nawet krytycy obecnej TVP złapali się za głowy. Ale nie chodzi o to, że piosenkarka napsioczyła na rządzących i stację. To przecież jest pożądane. Problem w tym, że Maryla strzeliła sobie modelowego samobója – co człowiek włączy któryś z kanałów Telewizji Polskiej, to widzi właśnie ją.