Klub stetryczałych liberałów

Tuż przed Bożym Narodzeniem doszło do zaskakującej sytuacji na łamach „Gazety Wyborczej”. Profesor Marcin Matczak opublikował w postępowym dzienniku felieton, w którym przekonywał, że „ateistyczne święta to samooszukiwanie się człowieka zagubionego w sekularnym do cna świecie”, a zarazem „nędzna proteza prawdziwego świętowania”.