OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE | Skąd my to znamy: on i ona pochodzą z kompletnie różnych światów, ale zakochują się w sobie bez pamięci.

Gdy na horyzoncie pojawia się perspektywa ślubu, nadchodzą też prawdziwe wyzwania – trzeba poznać rodziców swojej drugiej połówki. Klasyczny chwyt romantycznej komedii służy tym razem zderzeniu światów bogatych białych Żydów z najbogatszej dzielnicy Hollywood oraz rodziny czarnoskórych muzułmanów, których patriarchą jest dumny właściciel czapeczki kufi, otrzymanej od samego Louisa Farrakhana (lider Narodu Islamu).