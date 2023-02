Gal potrafi!

Wiesław Chełminiak | Francuzi lubią wbijać szpile Ameryce, więc to raczej nie przypadek, że Asteriks i spółka z wycieczką do Chin czekali do momentu, gdy stosunki Waszyngtonu z Pekinem sięgną dna.

Kalkulacja była słuszna, film odniósł wielki sukces na rodzimym rynku. Rodacy Macrona mieli zapewne nielichą satysfakcję, patrząc, jak wysłannicy azjatyckiego mocarstwa proszą ich przodków o pomoc w odparciu inwazji Rzymu (starożytnej wersji USA).