Aktor uderza w PiS. "Milczenie i chowanie głowy w piasek to najgorsza możliwość'

"Myślę, że w tej chwili milczenie jest haniebne. Oczywiście, rozumiem, że ludzie mogą się bać zabrać głos. Część osób przecież czerpie profity z tego, że nie wypowiada się na ten czy inny temat. Ale nie jestem w stanie zrozumieć tych, którzy mówią, że nie interesują się polityką" – oburza się Matuszak w rozmowie z Onetem.

W ocenie aktora polityka dotyczy każdego z nas. "Polityka dziś tak bardzo wpływa na nasze życie, że dotyczy absolutnie każdego. Nie można być apolitycznym w kraju, w którym dzieją się takie rzeczy. Afera goni aferę. Za żadnych rządów tak nie było. Nie jestem zwolennikiem tej czy innej partii, ale wiem jedno – tyle zła, ile wylało się w trakcie ostatnich siedmiu lat rządów PiS-u, nigdy w Polsce nie było" – przekonuje.

Włodzimierz Matuszak nie zgadza się z opinią, że aktorzy nie powinni wypowiadać się na tematy polityczne. "Aktor jest przede wszystkim od tego, żeby myśleć. Jak zresztą każdy rozsądny człowiek, każdy obywatel. Jeśli chcesz się wypowiedzieć, to się wypowiedz. Jeszcze nie wsadzają za to do więzienia. Milczenie i chowanie głowy w piasek to najgorsza z możliwości" – podkreśla.

Zły prezydent i dobrzy Niemcy

"To, co prezydent powiedział na temat społeczności LGBTQ+ podczas kampanii wyborczej, nigdy nie powinno paść z ust żadnego polityka. Jak można mówić o jakiekolwiek grupie, że to nie są ludzie, tylko ideologia? Jak można traktować kogoś inaczej, tylko ze względu na jego orientację seksualną? To absurd!" – podkreśla aktor, który w serialu "Plebania" wcielał się w postać proboszcza.

Dodatkowo, Matuszak uważa, że PiS straszy społeczeństwo Niemcami: "Władza nieustannie chce dzielić społeczeństwo i szuka w tym celu jakichś wrogów. Teraz LGBTQ+ zeszli na dalszy plan, a Polaków straszy się Niemcami – 'hitlerowcami, mordercami, tymi, którzy wywołali kiedyś wojnę i zbudowali obozy koncentracyjne'".

