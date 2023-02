Katoliccy tradycjonaliści na celowniku FBI. Jak wokeizm podbija służby specjalne

Chodzi ni mniej ni więcej, tylko o środowiska tradycjonalistów katolickich, czyli osoby uczęszczające regularnie na łacińską mszę w rycie klasycznym, którzy jednocześnie mają stanowić zagrożenie dla państwa.

Przyczyną objęcia ich nadzorem przez FBI były analizy opracowane przez antykatolicką organizację Southern Poverty Law Center - coś w rodzaju Antify lub, przekładając jeszcze bardziej na polski, coś przypominającego Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. To wystarczyło, żeby wzbudzić zainteresowanie amerykańskiej agencji federalnej. Informacja o działaniach służb wywołała wstrząs. Dzień później rzecznik FBI ogłosił, że służby rezygnują z posługiwania się antykatolickim dokumentem, który stał się podstawą decyzji o inwigilacji tradycyjnych katolików. Co więcej, mają sprawdzić, jak do tego doszło. Zdaniem sygnalisty oświadczenie to jednak nie kończy sprawy. Przyłapane na gorącym uczynku FBI postanowiło jedynie zatrzeć ślady.