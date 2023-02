"To nie może trwać". Niemiecka minister broni Polski

Federalna Minister Spraw Wewnętrznych Nancy Faeser wezwała do bardziej sprawiedliwego podziału uchodźców z Ukrainy w ramach UE – informuje Deutsche Welle.

– Gdyby doszło do kolejnej fali ucieczek na dużą skalę z Ukrainy, uchodźcy muszą być lepiej rozmieszczeni w Europie – powiedziała Faeser w rozmowie z "Bild am Sonntag". Padły słowa o Polsce. "Szczególnie nasi wschodnioeuropejscy sąsiedzi powinni zostać odciążeni".

Faeser wskazała, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Polska przyjęła ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców, a na przykład Hiszpania 160 tys. – To nie może trwać – podkreśl minister.

Faeser przeciwna limitom

– Z tych, którzy przybyli do nas w ubiegłym roku, ośmiu na dziesięciu uchodźców było z Ukrainy, ponad milion osób. Udało im się ocalić życie przed okrutną wojną Putina. Dla kobiet i dzieci, które uciekają z Ukrainy, nie można określić limitu przyjęć – wskazała szefowa MSW pytana, czy należałoby wprowadzić limity dot. przyjmowania ukraińskich uciekinierów wojennych.

DW przypomina, że na nadchodzący tydzień planowany jest szczyt ministrów spraw wewnętrznych niemieckich krajów związkowych. Faeser chce, by głównym tematem stała się kwestia deportacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. – Zrobiliśmy wiele, by ograniczyć nieregularną migrację z innych państw: na przykład poprzez intensywniejsze kontrole graniczne. Ale mamy też zbyt mało deportacji dokonywanych przez odpowiedzialne za nie państwa federalne. O tym wszystkim będziemy rozmawiać na szczycie dotyczącym uchodźców w przyszłym tygodniu – podsumowała Nancy Faeser w wywiadzie dla "Bild Am Sonntag".

Czytaj też:

Co powiedziałby prezydent Putinowi? "To musi się źle dla ciebie skończyć"