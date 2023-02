Błaszczak wprost: To Niemcy zbudowały siłę Rosji

W poniedziałek Mariusz Błaszczak był gościem programu "Graffiti" w Polsat News. Wicepremier oznajmił między innymi, iż wojna na Ukrainie potrwa jeszcze długo, natomiast Rosja "z całą pewnością się nie zatrzyma, jeśli podbije Ukrainę".

– Naszym zadaniem jest przygotowanie się i wzmacnianie potencjału polskiej armii oraz wspieranie władz w Kijowie – powiedział minister obrony narodowej.

Rola Niemiec w działaniach Rosji

Mariusz Błaszczak został zapytany o to, "czy Polska gra z Niemcami do jednej bramki". – Niemcy przez lata wspierały Putina. Nie ma wątpliwości, że to Niemcy zbudowały siłę Rosji. Siłę, która pozwoliła Putinowi na zaatakowanie Ukrainy. Jest, oczywiście, zmiana w polityce niemieckiej. Na ile ona będzie trwała, zobaczymy. To wszystko wymaga presji, tak jak w przypadku dostaw czołgów Ukrainie – mówił.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy poinformował także, iż jeszcze w tym roku do Polski trafi pierwsza dostawa amerykańskich wyrzutni Himars. – Będziemy teraz negocjować cenę. Naszym celem jest wykorzystanie w całości oferty, jaką otrzymaliśmy od USA. Po raz pierwszy te wyrzutnie będą osadzone na innych ciężarówkach niż amerykańskie, na polskich Jelczach – oznajmił.

Dostawy sprzętu z USA do Polski

Departament Stanu USA w wydanym komunikacie podkreślił, że sprzedaż systemów Himars poprawi bezpieczeństwo Polski i będzie kolejnym krokiem modernizacyjnym polskiej armii. "Proponowana sprzedaż wesprze cele polityki zagranicznej i cele bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika NATO, który jest siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy w Europie" – możemy przeczytać.

Amerykanie wskazali też, iż sprzedaż zestawów "poprawi realizację wojskowych celów Polski w zakresie modernizacji zdolności, przy jednoczesnym dalszym zwiększaniu interoperacyjności ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami”.

