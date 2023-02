Europoseł przyznaje: Mam pewną empatię wobec Szymona Hołowni

W ubiegłym tygodniu poseł Hanna Gill-Piątek poinformowała o opuszczeniu szeregów partii Polska 2050 Szymona Hołowni. "Bardzo cieszę się, że Polska 2050 weszła na nową drogę, ale nie jest to już moja droga" – przekazała deputowana w oświadczeniu.

Część polityków i dziennikarzy krytykuje Hołownię, wytykając, że jego decyzja o współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym i brak zaangażowania w stworzenie wspólnej listy opozycji przed wyborami do Sejmu doprowadziło do rozłamu w Polsce 2050.

Przypomnijmy, że w zeszły wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia ogłosili, że będą wspólnie pracowali nad "listą spraw", które miałyby zostać załatwione po przejęciu władzy przez opozycję.

– Chcemy stworzyć listę najważniejszych spraw do załatwienia przez przyszły rząd w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu władzy i tych, które trzeba załatwić w ciągu całej kadencji. Wiemy, ile nas różni, ale wiemy też, ile rzeczy już teraz nas łączy – powiedział lider Polski 2050 podczas konferencji prasowej.

Biedroń: Mam pewną empatię

W poniedziałkowej audycji w Radiu Zet Robert Biedroń odniósł się do relacji pomiędzy liderami ugrupowań opozycyjnych.

– Myślę, że dzisiaj celem Donalda Tuska jest mieszanie wśród "konserwy", doprowadzenie do tego, żeby zwasalizować partie polityczne, które są najbliżej PO, jak Polska 2050 – oznajmił europoseł. – Jak patrzyłem na hejt, to przyznaję, że mam pewną empatię wobec Szymona Hołowni i tego, co go spotkało. Współczuję mu. Za ten hejt odpowiadają trolle internetowe inspirowane przez pewne środowiska polityczne – stwierdził.

Biedroń przyznał, iż Nowa Lewica nadal jest gotowa do rozmów o wspólnej liście wyborczej opozycji.

– Uważam, że opozycja powinna się łączyć, tylko do tego tanga potrzeba czworga – zaznaczył polityk i podkreślił, iż najważniejszym celem dla wszystkich formacji powinno być pokonanie PiS.

