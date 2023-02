Wawrzyk: Chcemy zrobić na arenie międzynarodowej to, co minister Kamiński zrobił w Polsce

W czwartek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przekazał wiadomość o zawieszeniu ruchu granicznego na przejściu w Bobrownikach.

"Z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania od 10 lutego br. od godz. 12:00 ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach" – podano w komunikacie.

Poczobut skazany przez sąd w Grodnie

Wcześniej minister Kamiński opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym napisał: "W związku z uchwałą Sejmu RP w sprawie Andrzeja Poczobuta, poleciłem podległym mi służbom przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki odpowiedzialnych za represje wobec Polaków na Białorusi".

Przypomnijmy, że w ostatnią środę sąd okręgowy w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

Działania Polski na arenie międzynarodowej

– Od prawie dwóch lat staramy się pomóc Andrzejowi Poczobutowi na każdy możliwy sposób, ale po tym skandalicznym wyroku, motywowanym politycznie, będziemy się starali zrobić na arenie międzynarodowej to, co minister Kamiński zrobił w Polsce. Chcemy, by wszyscy zaangażowani w ukaranie polskiego działacza polonijnego i dziennikarza zostali wciągnięci na międzynarodowe listy sankcyjne – powiedział Piotr Wawrzyk, który w poniedziałek był gościem programu "Kwadrans Polityczny" w TVP1.

– Nie będziemy tego rodzaju sytuacji tolerować. Gdyby Białoruś była demokratycznym krajem, gdyby przestrzegała prawa międzynarodowego, które sama ratyfikowała, to pan Poczobut nie byłby uwięziony, a tym bardziej skazany – dodał wiceminister spraw zagranicznych.

Charge d'affaires ambasady Białorusi wezwany do MSZ