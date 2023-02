Dziambor poza Konfederacją. Bosak wskazuje powód

– Konfederacja się umacnia i porządkuje szeregi przed wyborami. Jesteśmy na etapie rozmów o listach. To znaczy, że ustalamy kto chce pracować na ten szyld i startować wspólnie do najbliższego Sejmu, a kto jest zajęty jakimiś intrygami, czy jakimś chodzeniem po mediach i narzekaniem na swoją własną formację – wyjaśnił Bosak.

Bosak: Dziambor zaliczył festiwal narzekania na Konfederację w mediach

– Artur Dziambor zaliczył, już można powiedzieć wielomiesięczny, festiwal narzekania na Konfederację w mediach i chwalenia innych partii opozycyjnych. Jeżeli mu bliżej gdzie indziej nikt nikogo w Konfederacji nie trzyma na siłę, natomiast są ludzie, którzy do nas dołączają. Przypomnę reprezentanta ruchów obywatelskich, które broniły Polaków przed lockdownami przed nadużyciami rządu w trakcie pandemii, Grzegorz Płaczek, który miażdżącą większością wygrał prawybory w Katowicach – powiedział polityk.

Bosak tłumaczył, że Konfederacja i tak była wobec Dziambora bardzo cierpliwa. – Do wyborów zostało kilka miesięcy i teraz ważne jest dobre przeprowadzenie kampanii wyborczej. Chcemy posłów dynamicznych, lojalnych, zorientowanych na działanie na rzecz programu i na rzecz wyborców, a nie swoich miejsc wyborczych. Jeżeli ktoś nie jest w stanie przesunąć się z miejsca pierwszego na drugie, albo z jednego okręgu na drugi po to żeby nowi ludzie z Konfederacji mogli wejść do Sejmu to znaczy, że brakuje tej pokory i elastyczności, która jest niezbędna w polityce – zauważył.

Wiceprezes Ruchu Narodowego: W każdej partii są napięcia

Bosak zwrócił uwagę, że w każdej partii politycznej przed wyborami pojawiają się rozmaite napięcia. – Ja nie będę idealizował polityki, nie będę mówił, że u nas tych napięć nie ma. Natomiast dla wyborcy istotny jest rezultat. I to co my chcemy pokazać i to co pokazywaliśmy przez ostatnie trzy lata w Sejmie i pokażemy w następnym Sejmie to jest zupełnie inna jakość uprawiania polityki, inny niż pokazuje PiS ale także Platforma, Lewica, PSL – przypomniał.

– Naszym celem i tych ludzi, których wyłoniły prawybory jest wypchnięcie jak największej liczby bezideowych, skompromitowanych polityków z Sejmu. Każdy Konfederata, który będzie w nowym sejmie to jeden koniunkturalny pisowiec mniej, jeden sprzedajny platformers, lewicowiec czy peeselowiec mniej, a przypomnę, że ze wszystkich tych formacji pozycyjnych PiS kupił sobie posłów, którzy w tej chwili są głosują z rządem. Z naszej formacji PiS nie kupił ani jednego posła i zadbamy o to żeby do następnego Sejmu też nie wprowadzić sprzedajnych ludzi – dodał wiceprezes RN.

Wolnościowcy zbojkotowali prawybory

Pomiędzy Wolnościowcami (posłowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz) a Nową Nadzieją (wcześniej KORWiN) jakiś czas temu pojawił się spór o "jedynki" na listach wyborczych do Sejmu. Formacja, której liderem jest dr Sławomir Mentzen, postanowiła zorganizować prawybory. Zwycięzcy dostaną poparcie jako kandydaci w okręgach przypadających Nowej Nadziei na listach Konfederacji w wyborach parlamentarnych.

Wolnościowcy od razu zapowiedzieli, że nie uznają prawyborów i chcą mieć swoje wcześniej ustalone jedynki.

Mentzen wskazał jednak, że skoro posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz, którzy w marcu odeszli z partii KORWiN i utworzyli Wolnościowców to nie mogą już liczyć na poparcie na jedynki przyznane jego partii przez Konfederację i zaproponował im udział w prawyborach.

Dziambor, Kulesza i Sośnierz nie wzięli udziału w prawyborach, jednak zgodzili się, aby uczestniczył w nich Tomasz Grabarczyk, który także przystąpił do ich partii. Dyrektor biura prasowego wystartował w Łodzi i wygrał prawybory.

