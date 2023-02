Konfederacja traci posłów. W Sejmie powstaje nowe koło

W poniedziałek posłowie Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza wystąpili na konferencji prasowej w Sejmie. Politycy oznajmili, że opuszczają Konfederację Wolność i Niepodległość. Jednocześnie deputowani zakładają własne koło poselskie o nazwie Wolnościowcy. Zdaniem parlamentarzystów, to koniec Konfederacji w dotychczasowym kształcie.

– Jest to koniec tej Konfederacji, jaką znamy, koniec tej Konfederacji, na jaką się umawialiśmy – pluralistycznej, która miała aspiracje do tego, żeby być merytoryczną opozycją, tymczasem najbardziej merytorycznych posłów obecnie wyrzuca, zostawia za to "spadochroniarzy" i gawędziarzy – powiedział Dobromir Sośnierz podczas spotkania z dziennikarzami. – Taka Konfederacja nie zasługuje już na miano Konfederacji, ponieważ ulega wyraźnej federalizacji – dodał.

Rozłam w Konfederacji stał się faktem

Politycy partii Wolnościowcy wskazali na dwa główne powody opuszczenia szeregów Konfederacji Wolność i Niepodległość. Pierwszym z nich było piątkowe usunięcie Artura Dziambora z listy członków partii przez sąd partyjny. Drugi to brak gwarancji pierwszych miejsc na listach w tegorocznych wyborach do Sejmu dla aktualnych parlamentarzystów. Wolnościowcy wspomnieli również, iż jeszcze wcześniej Jakub Kulesza stracił funkcję przewodniczącego koła poselskiego Konfederacji.

– Nie obrażamy się o pierwszą rzecz z brzegu, jesteśmy przez kolegów od dłuższego czasu niedwuznacznie informowani, że już nie chcą nas w Konfederacji – skomentował Dobromir Sośnierz podczas poniedziałkowej konferencji Wolnościowców w Sejmie.

Na portalu społecznościowym Twitter do sprawy odniósł się już prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. "Trzej posłowie, którzy dziś opuścili koło Konfederacji, odrzucili wszystkie, kompromisowe propozycje dotyczące list wyborczych, jakie udało się wypracować w ciągu ostatnich miesięcy. Wszystkie inne powody są tylko dorabianiem historyjek do własnych słabości i braku realizmu" – napisał.

Od teraz Konfederację Wolność i Niepodległość tworzą więc trzy formacje – Nowa Nadzieja (wcześniej KORWiN), Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej. Natomiast koło poselskie liczy dziewięciu członków – są to: Krzysztof Bosak (przewodniczący), Robert Winnicki, Michał Urbaniak, Krzysztof Tuduj, Krystian Kamiński, Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz, Stanisław Tyszka i Grzegorz Braun.

