Państwowa dotacja dla stowarzyszenia współpracownika Bąkiewicza. Media: Organizacja widmo

Powołany przez premiera Fundusz Patriotyczny jest zarządzany przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdaniem funduszu jest "realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej". Ma on wspierać "promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego".

Państwowa dotacja

Jak poinformowała "Rzeczpospolita" w 2022 roku najwyższą dotację z Funduszu (430 tys. złotych) otrzymało Stowarzyszenie Wiara i Tradycja. Według dziennika jest to "organizacja widmo założona zaledwie dwa miesiące przez konkursem" przez Mariusza Sorola – "prawą rękę Roberta Bąkiewicza na terenie Pruszkowa".

Dotację przyznano na "promocję i edukację w zakresie postaw patriotycznych, narodowych i katolickich na bazie organizowanych plenerowych projekcji filmowych i internetowych". Za otrzymaną kwotę stowarzyszenie – jak pisze "Rz" – "urządziło dziesięć emisji filmów animowanych o tematyce patriotycznej", które "oglądało kilkoro widzów".

"Rzeczpospolita" zauważa jednocześnie, że choć minął rok od rejestracji organizacji, to ta wciąż nie ma swojej strony internetowej, nie ujawniono jej władz, ani nie podano numeru czy adresu mailowego, pod którym można by się z nią skontaktować. Siedziba mieści się na działce z okazałym domem, należącym do osoby związanej z Bąkiewiczem.

