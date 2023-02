"Dziękujemy stronie niemieckiej". Prezydent Duda: Bardzo nam na tym zależało

W poniedziałek prezydent spotkał się z polskimi instruktorami oraz żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy, szkolącymi się na czołgach Leopard 2 w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W wydarzeniu wziął udział także wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Decyzja Niemiec

Andrzej Duda podkreślał, jak ważna dla Ukrainy byłą decyzja Zachodu o przekazaniu jej czołgów. Przypomniał, że z taką inicjatywą wyszła Polska. Kluczową dla budowania kolacji była jednak decyzja kanclerza Olafa Scholza o zgodzie na reeksport Leopardów.

– Wezwaliśmy naszych sojuszników, by przeznaczyli czołgi Leopard i inne dla Ukrainy w ramach tego komponentu pomocy. Chcemy, żeby zgromadziła się cała brygada pancerna. Mamy pozytywną odpowiedź ze strony sojuszników. Nie tylko Leopardy, ale strona brytyjska ofiaruje [czołgi - przyp. red.] Challenger, do nas dołączyli także nasi sąsiedzi Niemcy w tym zakresie. Bardzo nam na tym zależało. Dziękujemy stronie niemieckiej, że ta decyzja została podjęta – powiedział prezydent podczas konferencji prasowej.

Duda przypomniał, że do koalicji państw, które zgodziły się wysłać czołgi na Ukrainę dołączyły również Kanada oraz Stany Zjednoczone. Waszyngton ma przekazać najnowocześniejsze wozy bojowe na świecie - czołgi Abrams.

– Amerykanie ofiarują swoje Abramsy, po to, by wzmocnić siły ukraińskie, po to by Ukraina mogła się przeciwstawić spodziewanej rosyjskiej ofensywie. Natomiast, co jest dla nas najważniejsze. Tutaj właśnie w gościnne progi naszego polskiego ośrodka w Świętoszowie przybyli czołgiści, pancerniacy ukraińscy po to, by szkolić się już do obsługi czołgów Leopard – powiedział Andrzej Duda.

Szkolenia żołnierzy

Nie tylko Polska rozpoczęła już szkolenia ukraińskich żołnierzy z zakresu obsługi Leopardów. Podobne ćwiczenia odbywają się już w Niemczech, gdzie eksperci i członkowie Bundeswehry prowadzą szkolenia ukraińskich czołgistów. Szkolenie odbywa się w bazie wojskowej w pobliżu miasta Münster w Dolnej Saksonii

Do końca marca ukraińscy żołnierze muszą ukończyć szkolenie. Bundeswehra chce zsynchronizować zakończenie tego procesu z przekazaniem czołgów Leopard 2 ukraińskiej armii.

