Według niedawnego przeglądu sytuacji na froncie sporządzonego przez American Institute for the Study of War (ISW), wielką ofensywę Rosji komplikuje niewystarczający poziom wyszkolenia zmobilizowanych żołnierzy, którzy stanowią większość obecnego składu rosyjskiej armii.

Brak wyszkolenia

Analitycy powołują się na dane strony ukraińskiej, które wskazują, że po raz trzeci Rosja jest zmuszona do uzupełnienia 155. Brygady Piechoty Morskiej, która poniosła ciężkie straty pod Wuhłedarem. Jednocześnie źródła w brygadzie twierdzą, że składa się ona w 80-90 proc. zmobilizowanych poborowych.

„Zmobilizowani nie mają niezbędnego doświadczenia bojowego potrzebnego do skutecznego przeprowadzenia zmechanizowanej ofensywy. Zmobilizowani prawdopodobnie przeszli ograniczone szkolenie indywidualne i brakuje im spójności, profesjonalnego szkolenia i doświadczenia potrzebnego do prowadzenia operacji ofensywnych na dużą skalę” – zauważa ISW.

Jako przykład podano jedną z nieudanych ofensyw brygady na Wuhłedar, kiedy rosyjska grupa czołgów natknęła się na miny. Wtedy rosyjscy żołnierze wykazali się całkowitą niezdolnością do wykrywania pól minowych i odpowiedniego reagowania na nie.

„Rosja może przenieść na front dodatkowe zmobilizowane jednostki zdolne do prowadzenia niezawodnych operacji obronnych lub ofensywnych na wyniszczenie, ale jest mało prawdopodobne, aby stały się one skutecznymi jednostkami zmechanizowanymi, zdolnymi do przeprowadzenia udanych operacji ofensywnych w krótkim czasie” - uważają analitycy.

Sytuacja na froncie

Rosjanie kontynuują próby aktywnego posuwania się naprzód na kilku obszarach frontu w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim. Główne wysiłki wroga koncentrują się w kierunku Kupiańska, Lymana, Bachmutu, Awdijiwki i Nowopawliwka.

Wojska rosyjskie ponoszą dość wysokie straty. W ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili kolejnych 740 żołnierzy i ponad 30 jednostek różnego sprzętu. W sumie od początku inwazji, według ukraińskich statystyk, Moskwa straciła około 139 tysięcy swoich żołnierzy.

